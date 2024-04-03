Украина подписала с Финляндией двустороннее соглашение по безопасности — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украина подписала с Финляндией двустороннее соглашение по безопасности — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке на 10 лет.

Что известно о соглашении о безопасности между Украиной и Финляндией

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, это соглашение показывает готовность Финляндии и дальше поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Кроме того, Финляндия будет оказывать долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углубить сотрудничество с Украиной в политической, финансовой, гуманитарной сферах и в сфере реформ.

Еще Финляндия поможет Украине отстраивать энергетический сектор, оценивать экологические убытки, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также лечить украинских военных.

Президент Финляндии отметил, что страна поддерживает Украинскую формулу мира и будет с "Украиной столько, сколько нужно". По словам Зеленского, это "сильный документ", подтверждающий готовность Финляндии и дальше поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Кроме того, Финляндия готовит четырёхлетний план поддержки Украины. Бюджет на развитие и восстановление составляет 290 млн. евро. Еще Владимир Зеленский поблагодарил Александра Стуббу за новый пакет помощи Украине в размере 188 млн евро. Таким образом, общая сумма поддержки, предоставленная Финляндией с начала полномасштабной агрессии РФ, приблизилась к 2 млрд евро.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения подразумевают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.

Среди стран, подписавших с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:

  • Великобритания;

  • Канада;

  • Германия;

  • Франция;

    Дания;

  • Италия.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
У Финляндии должны быть настоящие средства ядерного сдерживания — президент Стубб
Стубб
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Снаряды для ВСУ. Финляндия предоставит 30 млн евро на чешскую инициативу
Antti Häkkänen
Снаряды
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Финляндии допустили возможность отправки иностранных войск в Украину
финляндия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?