Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке на 10 лет.
Что известно о соглашении о безопасности между Украиной и Финляндией
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, это соглашение показывает готовность Финляндии и дальше поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.
Кроме того, Финляндия будет оказывать долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углубить сотрудничество с Украиной в политической, финансовой, гуманитарной сферах и в сфере реформ.
Еще Финляндия поможет Украине отстраивать энергетический сектор, оценивать экологические убытки, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также лечить украинских военных.
Президент Финляндии отметил, что страна поддерживает Украинскую формулу мира и будет с "Украиной столько, сколько нужно". По словам Зеленского, это "сильный документ", подтверждающий готовность Финляндии и дальше поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.
Кроме того, Финляндия готовит четырёхлетний план поддержки Украины. Бюджет на развитие и восстановление составляет 290 млн. евро. Еще Владимир Зеленский поблагодарил Александра Стуббу за новый пакет помощи Украине в размере 188 млн евро. Таким образом, общая сумма поддержки, предоставленная Финляндией с начала полномасштабной агрессии РФ, приблизилась к 2 млрд евро.
Что известно о гарантиях безопасности для Украины
На Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.
В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения подразумевают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.
Среди стран, подписавших с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:
Великобритания;
Канада;
Германия;
Франция;
Дания;
Италия.
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