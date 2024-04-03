Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке на 10 лет.

Что известно о соглашении о безопасности между Украиной и Финляндией

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, это соглашение показывает готовность Финляндии и дальше поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Кроме того, Финляндия будет оказывать долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углубить сотрудничество с Украиной в политической, финансовой, гуманитарной сферах и в сфере реформ.

Еще Финляндия поможет Украине отстраивать энергетический сектор, оценивать экологические убытки, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также лечить украинских военных.

Президент Финляндии отметил, что страна поддерживает Украинскую формулу мира и будет с "Украиной столько, сколько нужно". По словам Зеленского, это "сильный документ", подтверждающий готовность Финляндии и дальше поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Thank you @ZelenskyyUa for a warm welcome in Kyiv. We had a good discussion on Finland’s strong and continuing support to Ukraine, the wider European perspective and Ukraine’s Peace Formula, which Finland wholeheartedly supports. President Zelensky also briefed me on the current… pic.twitter.com/mtftYabJxp — Alexander Stubb (@alexstubb) April 3, 2024

Кроме того, Финляндия готовит четырёхлетний план поддержки Украины. Бюджет на развитие и восстановление составляет 290 млн. евро. Еще Владимир Зеленский поблагодарил Александра Стуббу за новый пакет помощи Украине в размере 188 млн евро. Таким образом, общая сумма поддержки, предоставленная Финляндией с начала полномасштабной агрессии РФ, приблизилась к 2 млрд евро.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения подразумевают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.

Среди стран, подписавших с Украиной соглашение о гарантиях безопасности: