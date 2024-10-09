Украина и Хорватия подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности
Категория
Украина
Дата публикации

Украина и Хорватия подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности

Офис Президента Украины
Зеленский и Пленкович
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9 октября в Дубровнике Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между двумя странами.

Главные тезисы

  • Соглашение между Украиной и Хорватией касается долгосрочного сотрудничества в сфере безопасности и поддержки Украины в конфликте с Россией.
  • Хорватия оказывает поддержку в приближении Украины к ЕС и НАТО, помогает в реабилитации украинских воинов и привлечении РФ к ответственности.
  • В рамках соглашения обсуждаются сотрудничество в военной и цифровой безопасности, гуманитарное разминирование, совместное оборонное производство и другие направления.
  • Подписанное соглашение закрепляет обязательства Хорватии по поддержке Украины на пути к победе в войне и восстановлении после российской агрессии.
  • Визит президента Зеленского в Хорватию подчеркивает важность сотрудничества между странами в поддержке безопасности и стабильности в регионе.

Зеленский и Пленкович подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке

Хорватия помогает Украине с начала российской агрессии в 2014 году. Общая сумма помощи с февраля 2022 года — около 300 млн евро, в том числе 11 оборонных пакетов.

Это соглашение Хорватия закрепляет свой долг поддерживать Украину к победе в войне. Среди прочего речь идет о сотрудничестве между ОПК, определении перспектив совместного оборонного производства и локализации проектов в Украине.

Страны также будут изучать возможности укрепления взаимодействия в сфере цифровой устойчивости и кибербезопасности и обмениваться разведывательными данными.

Отдельный блок касается поддержки гуманитарного разминирования. На это направление Хорватия уже выделила более 10 млн. евро и продолжит предоставлять оборудование и делиться знаниями. Речь идет также о сферах противоминной деятельности, уходе за ветеранами и судебном преследовании за тяжкие преступления, ведь у Хорватии есть свой опыт, связанный с войной.

Зеленский и Пленкович

Также в соглашении содержатся пункты, касающиеся помощи в гуманитарной, энергетической, правовой и научной сферах. Кроме того, Хорватия будет способствовать привлечению РФ к ответственности, возмещению ущерба, причиненного агрессией, и будет оказывать санкционное давление.

Хорватия поддерживает Украину на пути к ЕС и НАТО и обязуется и дальше прилагать усилия для реализации Формулы мира.

Что известно о визите Зеленского в Хорватию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хорватию для участия в третьем саммите "Украина — Юго-Восточная Европа". Также он планирует встретиться с главой хорватского правительства Андреем Пленковичем.

Прибыл в Хорватию для встречи с премьер-министром Андреем Пленковичем, представителями других стран региона и участия в уже третьем саммите "Украина — Юго-Восточная Европа", — заявил Зеленский.

Зеленский также сообщил, что с Пленковичем будет говорить о продолжении оборонного сотрудничества, реабилитации украинских воинов, раненых на передовой, а также о восстановлении Украины.

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