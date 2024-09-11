Хорватия выделила Украине новую военную помощь на сумму 300 млн евро

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время визита в Киев 11 сентября сообщил о выделении дополнительной помощи для Украины на 300 млн евро. Загреб также поделится своим опытом в области гуманитарного разминирования.
Главные тезисы
- Хорватия выделила Украине дополнительную военную помощь на сумму 300 млн евро, что свидетельствует о поддержке и сотрудничестве между двумя странами.
- Премьер-министр Хорватии подтвердил намерение продолжать поддержку Украины и поделиться опытом гуманитарного разминирования.
- Встреча президента Украины с премьер-министром Хорватии обсудила вопросы энергореконструкции и гуманитарного сотрудничества.
Хорватия выделила Украине помощь в 300 млн евро
Пленкович объявил о выделении новой военной помощи на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сообщил, что Хорватия продолжит и дальше поддерживать Украину.
U Kijevu sam predsjedniku @ZelenskyyUa izrazio podršku u obrani slobode i neovisnosti 🇺🇦. Hrvatska snažno stoji uz #Ukraine! Dosadašnja pomoć iznosi 300 mln €, a dijelimo i naše iskustvo u humanitarnom razminiranju teritorija, procesuiranju ratnih zločina i na europskom putu. pic.twitter.com/vfsJ5YQEvb— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 11, 2024
Это подтверждает и Зеленский. Президент Украины поблагодарил Хорватию за поддержку.
В ходе встречи Зеленского и Пленковича рассмотрели такие вопросы, как восстановление энергообъектов в Украине, послевоенное восстановление и гуманитарное разминирование.
Хорватия также выделила 5 млн евро на нужды украинского энергетического сектора.
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В августе страны договорились об углублении сотрудничества в сфере энергетики. Хорватия сообщила о готовности передать Украине генерирующее оборудование.
Загреб активно участвует в Фонде поддержки энергетики Украины. Его создали весной 2022 года и за это время он собрал более 410 млн евро.
Недавно стало известно, что в Финляндии начали собирать средства в помощь украинской энергосистеме Украины. Конфедерация финской промышленности совместно с МВД организовала этот сбор.
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