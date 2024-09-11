Хорватия выделила Украине новую военную помощь на сумму 300 млн евро
Категория
Украина
Дата публикации

Хорватия выделила Украине новую военную помощь на сумму 300 млн евро

Пленкович
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Источник:  online.ua

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время визита в Киев 11 сентября сообщил о выделении дополнительной помощи для Украины на 300 млн евро. Загреб также поделится своим опытом в области гуманитарного разминирования.

Главные тезисы

  • Хорватия выделила Украине дополнительную военную помощь на сумму 300 млн евро, что свидетельствует о поддержке и сотрудничестве между двумя странами.
  • Премьер-министр Хорватии подтвердил намерение продолжать поддержку Украины и поделиться опытом гуманитарного разминирования.
  • Встреча президента Украины с премьер-министром Хорватии обсудила вопросы энергореконструкции и гуманитарного сотрудничества.

Хорватия выделила Украине помощь в 300 млн евро

Пленкович объявил о выделении новой военной помощи на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сообщил, что Хорватия продолжит и дальше поддерживать Украину.

Дополнительная помощь составляет 300 миллионов евро, и мы делимся нашим опытом гуманитарного разминирования территории.

Андрей Пленкович

Андрей Пленкович

Премьер-министр Хорватии

Это подтверждает и Зеленский. Президент Украины поблагодарил Хорватию за поддержку.

Спасибо Хорватии за поддержку Украины! Отдельная благодарность за объявленный сегодня 11-й пакет военной помощи.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

В ходе встречи Зеленского и Пленковича рассмотрели такие вопросы, как восстановление энергообъектов в Украине, послевоенное восстановление и гуманитарное разминирование.

Хорватия также выделила 5 млн евро на нужды украинского энергетического сектора.

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В августе страны договорились об углублении сотрудничества в сфере энергетики. Хорватия сообщила о готовности передать Украине генерирующее оборудование.

Загреб активно участвует в Фонде поддержки энергетики Украины. Его создали весной 2022 года и за это время он собрал более 410 млн евро.

Недавно стало известно, что в Финляндии начали собирать средства в помощь украинской энергосистеме Украины. Конфедерация финской промышленности совместно с МВД организовала этот сбор.

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