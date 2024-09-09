Швеция объявила о новом военном пакете помощи для Украины. Что туда вошло
Категория
Украина
Дата публикации

Швеция объявила о новом военном пакете помощи для Украины. Что туда вошло

Правительство Швеции
Швеция объявила о новом военном пакете помощи для Украины. Что туда вошло
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Правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи Украине, стоимость которого составляет около 400 млн евро.

Главные тезисы

  • Новый военный пакет помощи от Швеции для Украины включает в себя оборудование, снаряжение и финансовую помощь на общую сумму 400 млн евро.
  • В пакете поддержки присутствуют зенитные ракетные системы, противотанковое вооружение, военное оборудование для наземных боев и военно-морская поддержка.
  • Швеция готова к передаче Украине истребителей Gripen в будущем, что может усилить воздушную оборону страны.
  • Пакет помощи также включает системы наблюдения ASC 890 для более эффективного управления воздушными боями и координации с F-16.

Что вошло в новый пакет военной помощи Швеции Украине

Этот пакет направлен на обеспечение важнейших военных потребностей Украины и обеспечение условий для будущих операций. Он включает в себя пожертвования оборудования, прямые закупки, комплекты снаряжения и финансовую помощь.

Пакет также предусматривает три крупных контракта на приобретение приоритетного оборудования общей стоимостью около 600 млн шведских крон (около 52 млн евро).

В пакете помощи есть военное оборудование для наземных боев на сумму 500 млн. шведских крон (около 43 млн. евро). Ранее Швеция передавала Украине зенитные ракетные системы и сейчас пакет содержит дополнительные зенитные ракеты Robot 70 для усиления противовоздушной обороны.

Украина также обратилась с просьбой о противотанковом вооружении, и в пакет входят противотанковые снаряды, гранатометы и мины. Он также содержит средства защиты от загрязнений, боеприпасы для минометов, учебные материалы для новобранцев и зимнее снаряжение для украинских военных.

Пакет также включает военно-морскую поддержку на сумму 500 млн шведских крон (около 43 млн евро) для защиты украинского торгового судоходства и поддержки наземных войск вдоль рек, где продолжаются боевые действия.

Новый пакет помощи от Швеции также содержит шесть дополнительных Stridsbåt 90, а также решения по военно-морскому снабжению для поддержки технических подразделений ВМС Украины.

Может ли Украина в будущем получить от Швеции истребители Gripen

Главы МИД Швеции Тобиас Биллстрем ранее подчеркнул, что Швеция готова к передаче Украине истребителей Gripen в будущем.

Это не означает, что Швеция не открыта для продолжения с истребителями Gripens, если и когда программа F-16 будет завершена. Это дело Украины, а не правительства Швеции, — отметил глава МИД Швеции.

По словам Биллстрема, Швеция передала Украине системы наблюдения ASC 890, которая может использоваться в координации с F-16.

Это позволит Украине лучше проводить воздушные бои, наблюдения и управление воздушными боями, — убежден Биллстрем.

Глава МИД отметил, что Швеция "не имеет никаких ограничений" на дискуссии о предоставлении Gripen "после внедрения F-16".

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