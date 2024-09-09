Швеція оголосила про новий військовий пакет допомоги для України. Що туди увійшло

Уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, вартість якого становить близько 400 млн євро.

Що увійшло до нового пакета військової допомоги Швеції Україні

Як зазначається, цей пакет спрямований на забезпечення найважливіших військових потреб України та забезпечення умов для майбутніх операцій. Він включає пожертвування обладнання, прямі закупівлі, комплекти спорядження і фінансову допомогу.

Пакет також передбачає три великі контракти на придбання пріоритетного обладнання загальною вартістю близько 600 млн шведських крон (приблизно 52 млн євро).

У пакеті допомоги є військове обладнання для наземних боїв на суму 500 млн шведських крон (близько 43 млн євро). Раніше Швеція передавала Україні зенітні ракетні системи, і зараз пакет містить додаткові зенітні ракети Robot 70 для посилення протиповітряної оборони.

Україна також звернулася з проханням про протитанкове озброєння, і до пакету входять протитанкові снаряди, гранатомети та міни. Крім того, він містить засоби захисту від забруднень, боєприпаси для мінометів, навчальні матеріали для новобранців і зимове спорядження для українських військових.

Пакет також включає військово-морську підтримку на суму 500 млн шведських крон (приблизно 43 млн євро) для захисту українського торговельного судноплавства і підтримки наземних військ уздовж річок, де тривають бойові дії.

Новий пакет допомоги від Швеції також містить шість додаткових Stridsbåt 90, а також рішення з військово-морського постачання для підтримки технічних підрозділів ВМС України.

Чи може Україна у майбутньому отримати від Швеції винищувачі Gripen

Глави МЗС Швеції Тобіас Біллстрьом раніше підкреслив, що Швеція готова до передачі Україні винищувачів Gripen у майбутньому.

Це не означає, що Швеція не відкрита для продовження із винищувачами Gripens, якщо і коли програма F- 16 буде завершена. Це справа України, а не уряду Швеції, — зазначив глава МЗС Швеції. Поширити

За словами Біллстрьома, Швеція передала Україні системи спостереження ASC 890, що може використовуватись у координації з F-16.

Це дасть Україні можливість краще проводити повітряні бої, спостереження і керування повітряними боями, — переконаний Біллстрьом. Поширити