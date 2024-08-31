Patriot - це досить велика система, для якої ми збираємо різні матеріали та компоненти з інших країн, щоб допомогти Україні. Нехай Україна говорить про це конкретніше, але я можу вам сказати, що вони отримують регулярні поставки та безпекову підтримку від США та інших партнерів, які є частиною формату Рамштайн. Я зупинюся на цьому, - зазначила Сінгх.