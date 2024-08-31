У Пентагоні підтвердили прискорення військової допомоги Україні
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Політика
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У Пентагоні підтвердили прискорення військової допомоги Україні

ЗРК Patriot
Джерело:  Голос Америки

За словами заступниці речника Міноборони США Сабріни Сінгх, Пентагон прискорив поставки озброєнь України, включаючи системи ЗРК Patriot. 

Головні тези:

  • Пентагон прискорив поставки озброєнь Україні, включаючи системи ЗРК Patriot.
  • Україні надано пріоритет у поставках озброєнь, а також безпекову підтримку від США та інших партнерів.
  • Міністр оборони США підтримав непохитну стійкість України під час агресії та звірства з боку РФ.
  • Відбудеться чергове засідання у форматі 'Раммштайн', на якому партнери намагатимуться задовольнити нагальні потреби України на полі бою.
  • Напівофіційно заявлено про можливості протиповітряної оборони для відбиття російських безпілотників та ракетних атак.

Що відомо про пріоритетність поставок озброєнь Україні

Patriot - це досить велика система, для якої ми збираємо різні матеріали та компоненти з інших країн, щоб допомогти Україні. Нехай Україна говорить про це конкретніше, але я можу вам сказати, що вони отримують регулярні поставки та безпекову підтримку від США та інших партнерів, які є частиною формату Рамштайн. Я зупинюся на цьому, - зазначила Сінгх.

США прискорюють поставки озброєнь Україні
ЗРК Patriot

Вона також наголосила, що постачання озброєння Україні прискорилися. Це стосується усього спектру оборонної допомоги.

Ми поставили Україну в пріоритет, - наголосила заступниця речника Пентагону.

Що каже очільник Міноборони США стосовно допомоги Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на непохитній прихильності Сполучених Штатів підтримці України під час сьогоднішньої зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Пентагоні.

Глава Пентагону засудив атаки злочинної армії РФ на об’єкти критичної інфраструктури в Україні.

Дозвольте мені прояснити, що ніколи не можна націлюватися на цивільних осіб, і стійкість України допоможе їй перемогти агресію та звірства Путіна, - підкреслив Остін.

Він додав, що українські сили продовжують залишатися непохитними.

Вони продовжують відбивати штурм [Кремля] і завдавати великих втрат російським окупантам. Отже, не помиляйтеся, Сполучені Штати не відмовляться від нашої підтримки вільної та суверенної України, - наголосив очільник Міноборони США.

У Пентагоні нагадали, що наступного тижня у Німеччині відбудеться чергове засідання у форматі "Раммштайн".

Остін сказав, що на зустрічі партнери намагатимуться задовольнити нагальні потреби України на полі бою, включаючи можливості протиповітряної оборони для відбиття російських безпілотників і ракетних атак.

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