За словами заступниці речника Міноборони США Сабріни Сінгх, Пентагон прискорив поставки озброєнь України, включаючи системи ЗРК Patriot.
Головні тези:
- Пентагон прискорив поставки озброєнь Україні, включаючи системи ЗРК Patriot.
- Україні надано пріоритет у поставках озброєнь, а також безпекову підтримку від США та інших партнерів.
- Міністр оборони США підтримав непохитну стійкість України під час агресії та звірства з боку РФ.
- Відбудеться чергове засідання у форматі 'Раммштайн', на якому партнери намагатимуться задовольнити нагальні потреби України на полі бою.
- Напівофіційно заявлено про можливості протиповітряної оборони для відбиття російських безпілотників та ракетних атак.
Що відомо про пріоритетність поставок озброєнь Україні
Вона також наголосила, що постачання озброєння Україні прискорилися. Це стосується усього спектру оборонної допомоги.
Що каже очільник Міноборони США стосовно допомоги Україні
Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на непохитній прихильності Сполучених Штатів підтримці України під час сьогоднішньої зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Пентагоні.
Глава Пентагону засудив атаки злочинної армії РФ на об’єкти критичної інфраструктури в Україні.
Він додав, що українські сили продовжують залишатися непохитними.
У Пентагоні нагадали, що наступного тижня у Німеччині відбудеться чергове засідання у форматі "Раммштайн".
Остін сказав, що на зустрічі партнери намагатимуться задовольнити нагальні потреби України на полі бою, включаючи можливості протиповітряної оборони для відбиття російських безпілотників і ракетних атак.
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