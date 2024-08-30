США та Китай не узгодили план завершення війни РФ проти України. Салліван розкрив причину

Офіційні Вашингтон та Пекін не змогли досягти згоди під час обговорення конкретного плану дипломатичного завершення війни РФ проти України. Головна причина полягає у тому, що Білий дім не зраджує принципу "нічого про Україну без України".

Нові перемовини США та КНР виявилися безрезультативними

Нові подробиці розкрив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Він офіційно підтвердив, що протягом останніх днів американська та китайська влада активно обмінювалися думками щодо ситуації на фронті та можливих сценаріїв завершення війни.

За словами Саллівана, Вашингтону та Пекіну досі не вдалося досягти прогресу у цих питаннях.

Він також звернув увагу на те, що КНР вже озвучувала свої принципи щодо цього як в односторонньому порядку, так і разом із Бразилією.

Про конкретний план дій з Китаєм також не вдалося домовитися.

Насамперед це сталося тому, що США дуже жорстко дотримуються простого принципу — "нічого про Україну без України"… Тож, зрештою, саме Україна має вирішити, як вона хоче продовжувати дипломатичні та переговорні процеси. Джейк Салліван Радник Джо Байдена

Яким може бути фінал потенційних переговорів між Україною та РФ

Своїм прогнозом поділився заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA.

Він звернув увагу на те, що Україну почали регулярно підштовхувати до початку перемовин з Росією, проте не варто забувати, що наслідки можуть бути фатальними.

Максим Жорін вважає, що країна-агресорка РФ зажадає умовної перерви, яку використає для підготовки до нового потужного удару.