США та Китай не узгодили план завершення війни РФ проти України. Салліван розкрив причину

Офіційні Вашингтон та Пекін не змогли досягти згоди під час обговорення конкретного плану дипломатичного завершення війни РФ проти України. Головна причина полягає у тому, що Білий дім не зраджує принципу "нічого про Україну без України".
Головні тези:
- Джейк Салліван заявив, що США та Китай поки не досягли жодного прогресу у цих питаннях.
- Принцип "нічого про Україну без України" не дає КНР можливості проштовхнути свій проросійський “мирний план”.
- Станом на сьогодні переговори з РФ можуть мати фатальні наслідки для України.
Нові перемовини США та КНР виявилися безрезультативними
Нові подробиці розкрив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Він офіційно підтвердив, що протягом останніх днів американська та китайська влада активно обмінювалися думками щодо ситуації на фронті та можливих сценаріїв завершення війни.
За словами Саллівана, Вашингтону та Пекіну досі не вдалося досягти прогресу у цих питаннях.
Він також звернув увагу на те, що КНР вже озвучувала свої принципи щодо цього як в односторонньому порядку, так і разом із Бразилією.
Про конкретний план дій з Китаєм також не вдалося домовитися.
Яким може бути фінал потенційних переговорів між Україною та РФ
Своїм прогнозом поділився заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA.
Він звернув увагу на те, що Україну почали регулярно підштовхувати до початку перемовин з Росією, проте не варто забувати, що наслідки можуть бути фатальними.
Максим Жорін вважає, що країна-агресорка РФ зажадає умовної перерви, яку використає для підготовки до нового потужного удару.
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