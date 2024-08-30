США та Китай не узгодили план завершення війни РФ проти України. Салліван розкрив причину
Категорія
Політика
Дата публікації

США та Китай не узгодили план завершення війни РФ проти України. Салліван розкрив причину

The White House
Салліван
Read in English

Офіційні Вашингтон та Пекін не змогли досягти згоди під час обговорення конкретного плану дипломатичного завершення війни РФ проти України. Головна причина полягає у тому, що Білий дім не зраджує принципу "нічого про Україну без України". 

Головні тези:

  • Джейк Салліван заявив, що США та Китай поки не досягли жодного прогресу у цих питаннях.
  • Принцип "нічого про Україну без України" не дає КНР можливості проштовхнути свій проросійський “мирний план”.
  • Станом на сьогодні переговори з РФ можуть мати фатальні наслідки для України.

Нові перемовини США та КНР виявилися безрезультативними

Нові подробиці розкрив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Він офіційно підтвердив, що протягом останніх днів американська та китайська влада активно обмінювалися думками щодо ситуації на фронті та можливих сценаріїв завершення війни.

За словами Саллівана, Вашингтону та Пекіну досі не вдалося досягти прогресу у цих питаннях.

Він також звернув увагу на те, що КНР вже озвучувала свої принципи щодо цього як в односторонньому порядку, так і разом із Бразилією.

Про конкретний план дій з Китаєм також не вдалося домовитися.

Насамперед це сталося тому, що США дуже жорстко дотримуються простого принципу — "нічого про Україну без України"… Тож, зрештою, саме Україна має вирішити, як вона хоче продовжувати дипломатичні та переговорні процеси.

Джейк Салліван

Джейк Салліван

Радник Джо Байдена

Яким може бути фінал потенційних переговорів між Україною та РФ

Своїм прогнозом поділився заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA.

Він звернув увагу на те, що Україну почали регулярно підштовхувати до початку перемовин з Росією, проте не варто забувати, що наслідки можуть бути фатальними.

Максим Жорін вважає, що країна-агресорка РФ зажадає умовної перерви, яку використає для підготовки до нового потужного удару.

Але другий раз нам буде набагато складніше. І коли буде другий удар — після цього ми вже можемо не встати. Оце небезпечно. Тому я вважаю, що перемовин сьогодні взагалі не мають бути, — наголосив він.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Замкомандира Третьої штурмової Жорін спрогнозував найімовірніший фінал переговорів України та РФ
Максим Жорін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін розкрив феномен Білецького та "Редіса"
Жорін та Білецький
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Заступник командира Третьої штурмової Жорін вказав на єдиний шлях до перемоги України у війні
Максим Жорін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?