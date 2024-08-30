США и Китай не согласовали план завершения войны РФ против Украины. Салливан раскрыл причину
Категория
Политика
Дата публикации

США и Китай не согласовали план завершения войны РФ против Украины. Салливан раскрыл причину

The White House
Салливан
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Официальные Вашингтон и Пекин не смогли достичь согласия во время обсуждении конкретного плана дипломатического завершения войны РФ против Украины. Главная причина заключается в том, что Белый дом не изменяет принципу "ничего об Украине без Украины".

Главные тезисы

  • Джейк Салливан заявил, что США и Китай пока не добились никакого прогресса в этих вопросах.
  • Принцип "ничего об Украине без Украины" не дает КНР возможности протолкнуть свой пророссийский “мирный план”.
  • По состоянию на сегодняшний день переговоры с РФ могут иметь фатальные последствия для Украины.

Новые переговоры США и КНР оказались безрезультативными

Подробности раскрыл советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он официально подтвердил, что в последние дни американские и китайские власти активно обменивались мнениями относительно ситуации на фронте и возможных сценариев завершения войны.

По словам Салливана, Вашингтону и Пекину до сих пор не удалось добиться прогресса в этих вопросах.

Он также обратил внимание на то, что КНР уже озвучивала свои принципы по этому поводу как в одностороннем порядке, так и вместе с Бразилией.

О конкретном плане действий с Китаем также не удалось договориться.

В первую очередь, это произошло потому, что США очень жестко придерживаются простого принципа — "ничего об Украине без Украины"… Поэтому, в конце концов, именно Украина должна решить, как она хочет продолжать дипломатические и переговорные процессы.

Джейк Салливан

Джейк Салливан

Советник Джо Байдена

Каким может быть финал потенциальных переговоров между Украиной и РФ

Своим прогнозом поделился заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в интервью Online.UA.

Он обратил внимание на то, что Украину начали регулярно подталкивать к началу переговоров с Россией, однако не стоит забывать, что последствия могут быть роковыми.

Максим Жорин считает, что страна-агрессорка РФ потребует условного перерыва, который использует для подготовки к новому мощному удару.

Но во второй раз нам будет гораздо сложнее. И когда будет второй удар, после этого мы уже можем не встать. Это опасно. Поэтому я считаю, что переговоров сегодня вообще не должно быть, — подчеркнул он.

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