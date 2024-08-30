США и Китай не согласовали план завершения войны РФ против Украины. Салливан раскрыл причину

Официальные Вашингтон и Пекин не смогли достичь согласия во время обсуждении конкретного плана дипломатического завершения войны РФ против Украины. Главная причина заключается в том, что Белый дом не изменяет принципу "ничего об Украине без Украины".
Главные тезисы
- Джейк Салливан заявил, что США и Китай пока не добились никакого прогресса в этих вопросах.
- Принцип "ничего об Украине без Украины" не дает КНР возможности протолкнуть свой пророссийский “мирный план”.
- По состоянию на сегодняшний день переговоры с РФ могут иметь фатальные последствия для Украины.
Новые переговоры США и КНР оказались безрезультативными
Подробности раскрыл советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он официально подтвердил, что в последние дни американские и китайские власти активно обменивались мнениями относительно ситуации на фронте и возможных сценариев завершения войны.
По словам Салливана, Вашингтону и Пекину до сих пор не удалось добиться прогресса в этих вопросах.
Он также обратил внимание на то, что КНР уже озвучивала свои принципы по этому поводу как в одностороннем порядке, так и вместе с Бразилией.
О конкретном плане действий с Китаем также не удалось договориться.
Каким может быть финал потенциальных переговоров между Украиной и РФ
Своим прогнозом поделился заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в интервью Online.UA.
Он обратил внимание на то, что Украину начали регулярно подталкивать к началу переговоров с Россией, однако не стоит забывать, что последствия могут быть роковыми.
Максим Жорин считает, что страна-агрессорка РФ потребует условного перерыва, который использует для подготовки к новому мощному удару.
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