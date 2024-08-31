В Пентагоне подтвердили ускорение военной помощи Украине
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В Пентагоне подтвердили ускорение военной помощи Украине

ЗРК Patriot
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Источник:  Голос Америки

По словам заместителя представителя Минобороны США Сабрины Сингх, Пентагон ускорил поставки вооружений Украины, включая системы ЗРК Patriot.

Главные тезисы

  • Пентагон ускорил поставки вооружений Украине, включая системы ЗРК Patriot, для обеспечения защиты от российской агрессии.
  • Министр обороны США подтвердил приверженность поддержке Украины и осудил атаки российской армии.
  • Следующее заседание в формате “Раммштайн” планируется для удовлетворения потребностей Украины на поле боя, включая противовоздушную оборону.
  • Разговоры о приоритетности поставок вооружений и поддержке безопасности для Украины продолжаются в рамках партнерства с США и другими союзниками.
  • Глава Пентагона подчеркнул, что США не откажутся от поддержки свободной и суверенной Украины в борьбе с агрессией и оккупацией.

Что известно о приоритетности поставок вооружений Украине

Patriot – это достаточно большая система, для которой мы собираем разные материалы и компоненты из других стран, чтобы помочь Украине. Пусть Украина говорит об этом конкретнее, но я могу вам сказать, что они получают регулярные поставки и поддержку безопасности от США и других партнеров, которые являются частью формата Рамштайн. Я остановлюсь на этом, – отметила Сингх.

США ускоряют поставки вооружений Украине
ЗРК Patriot

Она также подчеркнула, что поставки вооружения Украине ускорились. Это касается всего спектра оборонной помощи.

Мы поставили Украину в приоритет, - подчеркнула пресс-секретарь Пентагона.

Что говорит глава Минобороны США о помощи Украине

Министр обороны США Ллойд Остин отметил непреклонную приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины во время сегодняшней встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне.

Глава Пентагона осудил атаки преступной армии РФ на объекты критической инфраструктуры в Украине.

Позвольте мне прояснить, что никогда нельзя нацеливаться на гражданские лица, и устойчивость Украины поможет ей победить агрессию и зверства Путина, - подчеркнул Остин.

Он добавил, что украинские силы продолжают оставаться непоколебимыми.

Они продолжают отражать штурм [Кремля] и наносить большие потери русским оккупантам. Следовательно, не ошибайтесь, Соединенные Штаты не откажутся от нашей поддержки свободной и суверенной Украины, - подчеркнул глава Минобороны США.

В Пентагоне напомнили, что на следующей неделе в Германии пройдет очередное заседание в формате "Раммштайн".

Остин сказал, что на встрече партнеры постараются удовлетворить неотложные потребности Украины на поле боя, включая возможности противовоздушной обороны для отражения российских беспилотников и ракетных атак.

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