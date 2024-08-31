Patriot – это достаточно большая система, для которой мы собираем разные материалы и компоненты из других стран, чтобы помочь Украине. Пусть Украина говорит об этом конкретнее, но я могу вам сказать, что они получают регулярные поставки и поддержку безопасности от США и других партнеров, которые являются частью формата Рамштайн. Я остановлюсь на этом, – отметила Сингх.