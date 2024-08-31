По словам заместителя представителя Минобороны США Сабрины Сингх, Пентагон ускорил поставки вооружений Украины, включая системы ЗРК Patriot.
Главные тезисы
- Пентагон ускорил поставки вооружений Украине, включая системы ЗРК Patriot, для обеспечения защиты от российской агрессии.
- Министр обороны США подтвердил приверженность поддержке Украины и осудил атаки российской армии.
- Следующее заседание в формате “Раммштайн” планируется для удовлетворения потребностей Украины на поле боя, включая противовоздушную оборону.
- Разговоры о приоритетности поставок вооружений и поддержке безопасности для Украины продолжаются в рамках партнерства с США и другими союзниками.
- Глава Пентагона подчеркнул, что США не откажутся от поддержки свободной и суверенной Украины в борьбе с агрессией и оккупацией.
Что известно о приоритетности поставок вооружений Украине
Она также подчеркнула, что поставки вооружения Украине ускорились. Это касается всего спектра оборонной помощи.
Что говорит глава Минобороны США о помощи Украине
Министр обороны США Ллойд Остин отметил непреклонную приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины во время сегодняшней встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне.
Глава Пентагона осудил атаки преступной армии РФ на объекты критической инфраструктуры в Украине.
Он добавил, что украинские силы продолжают оставаться непоколебимыми.
В Пентагоне напомнили, что на следующей неделе в Германии пройдет очередное заседание в формате "Раммштайн".
Остин сказал, что на встрече партнеры постараются удовлетворить неотложные потребности Украины на поле боя, включая возможности противовоздушной обороны для отражения российских беспилотников и ракетных атак.
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