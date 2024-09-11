Хорватія виділила Україні нову військову допомогу на суму 300 млн євро

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час візиту у Київ 11 вересня повідомив про виділення додаткової допомоги для України на 300 млн євро. Загреб також поділиться своїм досвідом у сфері гуманітарного розмінування.

Хорватія виділила Україні допомогу на 300 млн євро

Пленкович оголосив про виділення нової військової допомоги під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Він повідомив, що Хорватія продовжить і далі підтримувати Україну.

Додаткова допомога становить 300 мільйонів євро, і ми ділимося нашим досвідом у гуманітарному розмінуванні території. Андрей Пленкович Прем’єр-міністр Хорватії

U Kijevu sam predsjedniku @ZelenskyyUa izrazio podršku u obrani slobode i neovisnosti 🇺🇦. Hrvatska snažno stoji uz #Ukraine! Dosadašnja pomoć iznosi 300 mln €, a dijelimo i naše iskustvo u humanitarnom razminiranju teritorija, procesuiranju ratnih zločina i na europskom putu. pic.twitter.com/vfsJ5YQEvb — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 11, 2024

Це підтверджує і Зеленський. Президент України подякував Хорватії за підтримку.

Дякую Хорватії за підтримку України! Окрема вдячність за оголошений сьогодні 11-й пакет військової допомоги. Володимир Зеленський Президент України

Під час зустрічі Зеленського і Пленковича розглянули такі питання як відбудова енергообʼєктів в Україні, повоєнне відновлення і гуманітарне розмінування.

Хорватія також виділила 5 млн євро на потреби українського енергетичного сектора.

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У серпні країни домовились про поглиблення співпраці у сфері енергетики. Хорватія повідомила про готовність передати для України генерувальне обладнання.

Загреб бере активну участь у Фонді підтримки енергетики України. Його створили навесні 2022 року і за цей час він зібрав понад 410 млн євро.

Нещодавно стало відомо, що у Фінляндії почали збирати кошти на допомогу українській енергосистемі Україні. Конфедерація фінської промисловості сумісно з МВС організувала цей збір.