Хорватія виділила Україні нову військову допомогу на суму 300 млн євро

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час візиту у Київ 11 вересня повідомив про виділення додаткової допомоги для України на 300 млн євро. Загреб також поділиться своїм досвідом у сфері гуманітарного розмінування.
Головні тези:
- Хорватія виділила Україні додаткову військову допомогу на суму 300 млн євро, що свідчить про підтримку та співпрацю між двома країнами.
- Прем’єр-міністр Хорватії підтвердив намір продовжувати підтримку України та поділитися досвідом у гуманітарному розмінуванні.
- Зустріч президента України з прем’єр-міністром Хорватії обговорила питання енергореконструкції та гуманітарного співробітництва.
Хорватія виділила Україні допомогу на 300 млн євро
Пленкович оголосив про виділення нової військової допомоги під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Він повідомив, що Хорватія продовжить і далі підтримувати Україну.
U Kijevu sam predsjedniku @ZelenskyyUa izrazio podršku u obrani slobode i neovisnosti 🇺🇦. Hrvatska snažno stoji uz #Ukraine! Dosadašnja pomoć iznosi 300 mln €, a dijelimo i naše iskustvo u humanitarnom razminiranju teritorija, procesuiranju ratnih zločina i na europskom putu. pic.twitter.com/vfsJ5YQEvb— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 11, 2024
Це підтверджує і Зеленський. Президент України подякував Хорватії за підтримку.
Під час зустрічі Зеленського і Пленковича розглянули такі питання як відбудова енергообʼєктів в Україні, повоєнне відновлення і гуманітарне розмінування.
Хорватія також виділила 5 млн євро на потреби українського енергетичного сектора.
Європейські країни допомагають Україні підготуватись до зими
У серпні країни домовились про поглиблення співпраці у сфері енергетики. Хорватія повідомила про готовність передати для України генерувальне обладнання.
Загреб бере активну участь у Фонді підтримки енергетики України. Його створили навесні 2022 року і за цей час він зібрав понад 410 млн євро.
Нещодавно стало відомо, що у Фінляндії почали збирати кошти на допомогу українській енергосистемі Україні. Конфедерація фінської промисловості сумісно з МВС організувала цей збір.
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