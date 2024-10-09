Зеленский прибыл в Хорватию — какова цель визита

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хорватию для участия в третьем саммите "Украина – Юго-Восточная Европа". Также он планирует встретиться с главой хорватского правительства Андреем Пленковичем.
Главные тезисы
- Цель визита президента Украины Владимир Зеленский в Хорватию — участие в третьем саммите “Украина – Юго-Восточная Европа” и встречи с главой хорватского правительства.
- На встрече планируется обсуждение продолжения оборонного сотрудничества, реабилитации украинских воинов и восстановления Украины.
- Зеленский выразил намерение обсудить на саммите усилия по достижению мира и формулы мира, реагирование на вызовы безопасности и взаимодействие на пути к Евросоюзу и НАТО.
- На предыдущем саммите в Тиране участие приняли лидеры стран Западных Балкан, где рассматривались вопросы сотрудничества и помощи Украине.
- Зеленский провел личные разговоры с лидерами других стран для обсуждения конкретных аспектов сотрудничества.
Что известно о визите Зеленского в Хорватию
Зеленский также сообщил, что с Пленковичем будет говорить о продолжении оборонного сотрудничества, реабилитации украинских воинов, раненых на передовой, а также о восстановлении Украины.
Что известно о предыдущем саммите "Украина — Юго-Восточная Европа"
28 февраля президент Владимир Зеленский принял участие в прошедшем в Тиране саммите стран Западных Балкан столице Албании.
Помимо президента Украины и премьер-министра Албании на встрече присутствовали лидеры Сербии, Северной Македонии, Косово, Боснии и Герцеговины и Черногории. Они обсуждали вопросы сотрудничества и помощи Украине.
Помимо всеобщего обсуждения, Зеленский провел личные разговоры с лидерами стран для обсуждения конкретных вопросов нашего сотрудничества.
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