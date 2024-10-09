Зеленский прибыл в Хорватию — какова цель визита
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский прибыл в Хорватию — какова цель визита

Владимир Зеленский
Зеленский прибыл в Хорватию — какова цель визита
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хорватию для участия в третьем саммите "Украина – Юго-Восточная Европа". Также он планирует встретиться с главой хорватского правительства Андреем Пленковичем.

Главные тезисы

  • Цель визита президента Украины Владимир Зеленский в Хорватию — участие в третьем саммите “Украина – Юго-Восточная Европа” и встречи с главой хорватского правительства.
  • На встрече планируется обсуждение продолжения оборонного сотрудничества, реабилитации украинских воинов и восстановления Украины.
  • Зеленский выразил намерение обсудить на саммите усилия по достижению мира и формулы мира, реагирование на вызовы безопасности и взаимодействие на пути к Евросоюзу и НАТО.
  • На предыдущем саммите в Тиране участие приняли лидеры стран Западных Балкан, где рассматривались вопросы сотрудничества и помощи Украине.
  • Зеленский провел личные разговоры с лидерами других стран для обсуждения конкретных аспектов сотрудничества.

Что известно о визите Зеленского в Хорватию

Прибыл в Хорватию для встречи с премьер-министром Андреем Пленковичем, представителями других стран региона и участия в уже третьем саммите "Украина — Юго-Восточная Европа".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский также сообщил, что с Пленковичем будет говорить о продолжении оборонного сотрудничества, реабилитации украинских воинов, раненых на передовой, а также о восстановлении Украины.

На саммите в формате "Украина плюс 12 стран" обсудим международные усилия ради приближения мира и реализации Формулы мира, наше совместное с партнерами реагирование на вызовы безопасности, а также взаимодействие на пути к Евросоюзу и НАТО, — рассказал Зеленский.

Что известно о предыдущем саммите "Украина — Юго-Восточная Европа"

28 февраля президент Владимир Зеленский принял участие в прошедшем в Тиране саммите стран Западных Балкан столице Албании.

Помимо президента Украины и премьер-министра Албании на встрече присутствовали лидеры Сербии, Северной Македонии, Косово, Боснии и Герцеговины и Черногории. Они обсуждали вопросы сотрудничества и помощи Украине.

Помимо всеобщего обсуждения, Зеленский провел личные разговоры с лидерами стран для обсуждения конкретных вопросов нашего сотрудничества.

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