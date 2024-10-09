Зеленский прибыл в Хорватию — какова цель визита

На саммите в формате "Украина плюс 12 стран" обсудим международные усилия ради приближения мира и реализации Формулы мира, наше совместное с партнерами реагирование на вызовы безопасности, а также взаимодействие на пути к Евросоюзу и НАТО, — рассказал Зеленский.