Украина получила от Хорватии новую систему для разминирования

На международной конференции Globsec Forum в Праге Хорватия подарила Украине роботизированную систему для разминирования DOK-ING MV-4.

Хорватия подарила Украине систему для разминирования

Сертификат представителям Украины вручили вице-премьер-министр, министр обороны Республики Хорватия Иван Анушич вместе с руководителями компании-производителя роботизированной системы.

Разминирование ― огромная задача, и международная поддержка здесь очень нужна. Украина не одна, мы будем работать вместе столько, сколько нужно, ― сказал Анушич. Поделиться

Подарочный сертификат и символические ключи получили заместитель председателя Министерства экономики Игорь Бескоровайный и заместитель министра стратегических отраслей Украины Сергей Боев.

Так выглядит роботизированная система для разминирования DOK-ING MV-4

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Хорватия активно сотрудничает с Украиной в вопросе гуманитарного разминирования. Речь идет о двустороннем партнерстве и участии в коалиции, которую возглавляет Литва.

Украина получила всего 42 системы DOC-ING. С их помощью было обезврежено более 5600 мин и очищено 12 млн кв. м территории.

Разминирование Украины: что известно

По оценкам Организации Объединенных Наций, Украина стала самой заминированной страной в мире.

В феврале 2024 года было заминировано 176 тысяч кв. км, заявлял министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

В мае Киев и Загреб подписали меморандум об обмене опытом в области гуманитарного разминирования. Это партнерство выгодно также и для Хорватии, потому что территория этой страны до сих пор нуждается в разминировании после вооруженного конфликта на Балканах в 90-х годах.