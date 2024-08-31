Украина получила от Хорватии новую систему для разминирования

На международной конференции Globsec Forum в Праге Хорватия подарила Украине роботизированную систему для разминирования DOK-ING MV-4.
Главные тезисы
- Украина получила от Хорватии роботизированную систему для разминирования DOK-ING MV-4
- Проблема заминированной территории - актуальная для Украины с около 26% загрязненной минами
- Международная поддержка, включая участие Хорватии, играет важную роль в разминировании Украины
- Создан Корпус деминеров для гуманитарного разминирования в Украине с участием 5000 специалистов
- Партнерство между Украиной и Хорватией выгодно обеим странам в разрешении проблем с разминированием и обменом опытом
Хорватия подарила Украине систему для разминирования
Сертификат представителям Украины вручили вице-премьер-министр, министр обороны Республики Хорватия Иван Анушич вместе с руководителями компании-производителя роботизированной системы.
Подарочный сертификат и символические ключи получили заместитель председателя Министерства экономики Игорь Бескоровайный и заместитель министра стратегических отраслей Украины Сергей Боев.
В настоящее время 26% территории Украины загрязнены минами. Справиться с проблемой Киеву помогают западные партнеры
Хорватия активно сотрудничает с Украиной в вопросе гуманитарного разминирования. Речь идет о двустороннем партнерстве и участии в коалиции, которую возглавляет Литва.
Украина получила всего 42 системы DOC-ING. С их помощью было обезврежено более 5600 мин и очищено 12 млн кв. м территории.
Разминирование Украины: что известно
По оценкам Организации Объединенных Наций, Украина стала самой заминированной страной в мире.
В феврале 2024 года было заминировано 176 тысяч кв. км, заявлял министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
В мае Киев и Загреб подписали меморандум об обмене опытом в области гуманитарного разминирования. Это партнерство выгодно также и для Хорватии, потому что территория этой страны до сих пор нуждается в разминировании после вооруженного конфликта на Балканах в 90-х годах.
В апреле 2024 года в Украине был создан Корпус деминеров для гуманитарного разминирования. Он объединил 5000 специалистов.
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