Украина получила от Хорватии новую систему для разминирования
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получила от Хорватии новую систему для разминирования

Работизированная система DOC-ING
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Источник:  Укринформ

На международной конференции Globsec Forum в Праге Хорватия подарила Украине роботизированную систему для разминирования DOK-ING MV-4.

Главные тезисы

  • Украина получила от Хорватии роботизированную систему для разминирования DOK-ING MV-4
  • Проблема заминированной территории - актуальная для Украины с около 26% загрязненной минами
  • Международная поддержка, включая участие Хорватии, играет важную роль в разминировании Украины
  • Создан Корпус деминеров для гуманитарного разминирования в Украине с участием 5000 специалистов
  • Партнерство между Украиной и Хорватией выгодно обеим странам в разрешении проблем с разминированием и обменом опытом

Хорватия подарила Украине систему для разминирования

Сертификат представителям Украины вручили вице-премьер-министр, министр обороны Республики Хорватия Иван Анушич вместе с руководителями компании-производителя роботизированной системы.

Разминирование огромная задача, и международная поддержка здесь очень нужна. Украина не одна, мы будем работать вместе столько, сколько нужно, ― сказал Анушич.

Подарочный сертификат и символические ключи получили заместитель председателя Министерства экономики Игорь Бескоровайный и заместитель министра стратегических отраслей Украины Сергей Боев.

Машина для разминирования DOK-ING MV-4
Так выглядит роботизированная система для разминирования DOK-ING MV-4

В настоящее время 26% территории Украины загрязнены минами. Справиться с проблемой Киеву помогают западные партнеры

Хорватия активно сотрудничает с Украиной в вопросе гуманитарного разминирования. Речь идет о двустороннем партнерстве и участии в коалиции, которую возглавляет Литва.

Украина получила всего 42 системы DOC-ING. С их помощью было обезврежено более 5600 мин и очищено 12 млн кв. м территории.

Разминирование Украины: что известно

По оценкам Организации Объединенных Наций, Украина стала самой заминированной страной в мире.

В феврале 2024 года было заминировано 176 тысяч кв. км, заявлял министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

В мае Киев и Загреб подписали меморандум об обмене опытом в области гуманитарного разминирования. Это партнерство выгодно также и для Хорватии, потому что территория этой страны до сих пор нуждается в разминировании после вооруженного конфликта на Балканах в 90-х годах.

В апреле 2024 года в Украине был создан Корпус деминеров для гуманитарного разминирования. Он объединил 5000 специалистов.

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