Україна отримала від Хорватії нову систему для розмінування
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримала від Хорватії нову систему для розмінування

Роботизована система DOK-ING MV-4
Джерело:  Укрінформ

На міжнародній конференції Globsec Forum у Празі Хорватія подарувала Україні роботизовану систему для розмінування DOK-ING MV-4.

Головні тези:

  • Україна отримала від Хорватії роботизовану систему для розмінування DOK-ING MV-4 на міжнародній конференції Globsec Forum у Празі.
  • Близько 26% території України зараз заміновано, тому міжнародна підтримка у розмінуванні території надзвичайно важлива.
  • Хорватія активно співпрацює з Україною у питанні гуманітарного розмінування, вже передала 42 системи DOK-ING, що сприяло знешкодженню понад 5600 мін.
  • Україна стала найбільш замінованою країною у світі, тому створення Корпусу демінерів для гуманітарного розмінування було важливим кроком у вирішенні проблеми.
  • Підписаний меморандум з Хорватією про обмін досвідом у гуманітарному розмінуванні є вигідним для обох країн і сприятиме подальшій ефективності процесу.

Хорватія подарувала Україні систему для розмінування 

Сертифікат представникам України вручили віцепрем’єр-міністр, міністр оборони Республіки Хорватія Іван Анушич разом з керівниками компанії-виробника роботизованої системи.

Розмінування ― величезне завдання, і міжнародна підтримка тут дуже потрібна. Україна не одна, ми будемо працювати разом стільки, скільки треба, ― сказав Анушич. 

Подарунковий сертифікат та символічні ключі отримали заступник голови Міністерства економіки Ігор Безкоровайний та заступник міністра стратегічних галузей промисловості України Сергій Боєв.

Машина для розмінування DOK-ING MV-4
Роботизована система для розмінування DOK-ING MV-4

Наразі 26% території України забруднено мінами. Впоратись з проблемою Києву допомагають західні партнери

Хорватія активно співпрацює з Україною у питанні гуманітарного розмінування. Йдеться про двостороннє партнерство та участь у коаліції, яку очолює Литва.

Україна всього отримала 42 системи DOC-ING. З їх допомогою було знешкоджено понад 5600 мін та очищено 12 млн кв м території.

Розмінування України: що відомо 

За оцінками Організації Об’єднаних Націй, Україна стала найбільш замінованою країною у світі. 

У лютому 2024 року було заміновано 176 тисяч кв км, заявляв міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

У травні Київ і Загреб підписали меморандум про обмін досвідом у сфері гуманітарного розмінування. Це партнерство вигідне також і для Хорватії, бо територія цієї країни досі потребує розмінування після збройного конфлікту на Балканах у 90-х роках.

У квітні 2024 року в Україні створили Корпус демінерів для гуманітарного розмінування. Він об’єднав 5000 фахівців.

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