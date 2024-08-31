Україна отримала від Хорватії нову систему для розмінування

На міжнародній конференції Globsec Forum у Празі Хорватія подарувала Україні роботизовану систему для розмінування DOK-ING MV-4.
Головні тези:
- Україна отримала від Хорватії роботизовану систему для розмінування DOK-ING MV-4 на міжнародній конференції Globsec Forum у Празі.
- Близько 26% території України зараз заміновано, тому міжнародна підтримка у розмінуванні території надзвичайно важлива.
- Хорватія активно співпрацює з Україною у питанні гуманітарного розмінування, вже передала 42 системи DOK-ING, що сприяло знешкодженню понад 5600 мін.
- Україна стала найбільш замінованою країною у світі, тому створення Корпусу демінерів для гуманітарного розмінування було важливим кроком у вирішенні проблеми.
- Підписаний меморандум з Хорватією про обмін досвідом у гуманітарному розмінуванні є вигідним для обох країн і сприятиме подальшій ефективності процесу.
Хорватія подарувала Україні систему для розмінування
Сертифікат представникам України вручили віцепрем’єр-міністр, міністр оборони Республіки Хорватія Іван Анушич разом з керівниками компанії-виробника роботизованої системи.
Подарунковий сертифікат та символічні ключі отримали заступник голови Міністерства економіки Ігор Безкоровайний та заступник міністра стратегічних галузей промисловості України Сергій Боєв.
Наразі 26% території України забруднено мінами. Впоратись з проблемою Києву допомагають західні партнери
Хорватія активно співпрацює з Україною у питанні гуманітарного розмінування. Йдеться про двостороннє партнерство та участь у коаліції, яку очолює Литва.
Україна всього отримала 42 системи DOC-ING. З їх допомогою було знешкоджено понад 5600 мін та очищено 12 млн кв м території.
Розмінування України: що відомо
За оцінками Організації Об’єднаних Націй, Україна стала найбільш замінованою країною у світі.
У лютому 2024 року було заміновано 176 тисяч кв км, заявляв міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
У травні Київ і Загреб підписали меморандум про обмін досвідом у сфері гуманітарного розмінування. Це партнерство вигідне також і для Хорватії, бо територія цієї країни досі потребує розмінування після збройного конфлікту на Балканах у 90-х роках.
У квітні 2024 року в Україні створили Корпус демінерів для гуманітарного розмінування. Він об’єднав 5000 фахівців.
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