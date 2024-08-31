Україна отримала від Хорватії нову систему для розмінування

На міжнародній конференції Globsec Forum у Празі Хорватія подарувала Україні роботизовану систему для розмінування DOK-ING MV-4.

Хорватія подарувала Україні систему для розмінування

Сертифікат представникам України вручили віцепрем’єр-міністр, міністр оборони Республіки Хорватія Іван Анушич разом з керівниками компанії-виробника роботизованої системи.

Розмінування ― величезне завдання, і міжнародна підтримка тут дуже потрібна. Україна не одна, ми будемо працювати разом стільки, скільки треба, ― сказав Анушич. Поширити

Подарунковий сертифікат та символічні ключі отримали заступник голови Міністерства економіки Ігор Безкоровайний та заступник міністра стратегічних галузей промисловості України Сергій Боєв.

Роботизована система для розмінування DOK-ING MV-4

Наразі 26% території України забруднено мінами. Впоратись з проблемою Києву допомагають західні партнери

Хорватія активно співпрацює з Україною у питанні гуманітарного розмінування. Йдеться про двостороннє партнерство та участь у коаліції, яку очолює Литва.

Україна всього отримала 42 системи DOC-ING. З їх допомогою було знешкоджено понад 5600 мін та очищено 12 млн кв м території.

Розмінування України: що відомо

За оцінками Організації Об’єднаних Націй, Україна стала найбільш замінованою країною у світі.

У лютому 2024 року було заміновано 176 тисяч кв км, заявляв міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

У травні Київ і Загреб підписали меморандум про обмін досвідом у сфері гуманітарного розмінування. Це партнерство вигідне також і для Хорватії, бо територія цієї країни досі потребує розмінування після збройного конфлікту на Балканах у 90-х роках.