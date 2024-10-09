Зеленський прибув до Хорватії — яка мета візиту

Президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для участі у третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа". Також він планує зустрітись з головою хорватського уряду Андреєм Пленковичем.

Що відомо про візит Зеленського до Хорватії

Прибув до Хорватії для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті "Україна — Південно-Східна Європа". Володимир Зеленський Президент України

Зеленський також повідомив, що з Пленковичем говоритиме про продовження оборонної співпраці, реабілітацію українських воїнів, які були поранені на передовій, а також про відбудову України.

На саміті у форматі "Україна плюс 12 країн" обговоримо міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру, наше спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО, — розповів Зеленський. Поширити

Що відомо про попередній саміт "Україна — Південно-Східна Європа"

28 лютого президент Володимир Зеленський взяв участь у саміті країн Західних Балкан, що пройшов у Тирані, столиці Албанії.

Крім президента України та прем’єр-міністра Албанії, на зустрічі були присутні лідери Сербії, Північної Македонії, Косова, Боснії і Герцеговини та Чорногорії. Вони обговорювали питання співпраці й допомоги Україні.

Крім загального обговорення, Зеленський провів особисті розмови з лідерами країн для обговорення конкретних питань нашої співпраці.