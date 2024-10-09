Зеленський прибув до Хорватії — яка мета візиту

Президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для участі у третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа". Також він планує зустрітись з головою хорватського уряду Андреєм Пленковичем.
Головні тези:
- Володимир Зеленський відвідав Хорватію для участі у саміті “Україна – Південно-Східна Європа” та зустрічі з главою хорватського уряду.
- У планах президента - продовження оборонної співпраці, реабілітація поранених українських воїнів та питання відбудови України.
- На саміті обговорюватимуться питання міжнародних зусиль заради наближення миру, реагування на безпекові виклики та шлях до Євросоюзу й НАТО.
- Попередній саміт “Україна – Південно-Східна Європа” в Тирані у лютому ознайомив лідерів країн регіону з питаннями співпраці та допомоги Україні.
- Зеленський провів особисті розмови з лідерами й висвітлив конкретні питання співпраці та допомоги між країнами.
Що відомо про візит Зеленського до Хорватії
Зеленський також повідомив, що з Пленковичем говоритиме про продовження оборонної співпраці, реабілітацію українських воїнів, які були поранені на передовій, а також про відбудову України.
Що відомо про попередній саміт "Україна — Південно-Східна Європа"
28 лютого президент Володимир Зеленський взяв участь у саміті країн Західних Балкан, що пройшов у Тирані, столиці Албанії.
Крім президента України та прем’єр-міністра Албанії, на зустрічі були присутні лідери Сербії, Північної Македонії, Косова, Боснії і Герцеговини та Чорногорії. Вони обговорювали питання співпраці й допомоги Україні.
Крім загального обговорення, Зеленський провів особисті розмови з лідерами країн для обговорення конкретних питань нашої співпраці.
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