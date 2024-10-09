Україна та Хорватія підписали угоду про довгострокове співробітництво у сфері безпеки
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна та Хорватія підписали угоду про довгострокове співробітництво у сфері безпеки

Офіс Президента України
Зеленський і Пленкович

9 жовтня у Дубровнику Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підписали Угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між двома країнами.

Головні тези:

  • Угода між Україною та Хорватією стосується довгострокового співробітництва в сфері безпеки та підтримки України у війні з Росією.
  • Пункти угоди включають співпрацю у військовій, цифровій безпеці, гуманітарному розмінуванні та інших сферах.
  • Хорватія підтримує наближення України до Європейського союзу та НАТО, а також допомагає в реабілітації поранених українських воїнів.
  • Угода передбачає активну роль Хорватії у притягненні РФ до відповідальності та відшкодуванні збитків від російської агресії.
  • Візит президента Зеленського до Хорватії для участі у саміті підкреслює важливість співпраці між країнами у підтримці безпеки та відновленні України.

Зеленський і Пленкович підписали Угоду про довгострокове співробітництво та підтримку

Хорватія допомагає Україні з початку російської агресії у 2014 році. Загальна сума допомоги з лютого 2022 року — близько 300 млн євро, зокрема 11 оборонних пакетів.

Цією угодою Хорватія закріплює свій обовʼязок підтримувати Україну до перемоги у війні. Серед іншого йдеться про співпрацю між ОПК, визначення перспектив спільного оборонного виробництва та локалізацію проєктів в Україні.

Країни також вивчатимуть можливості зміцнення взаємодії у сфері цифрової стійкості й кібербезпеки та обмінюватимуться розвідувальними даними.

Окремий блок стосується підтримки в гуманітарному розмінуванні. На цей напрям Хорватія вже виділила понад 10 млн євро та продовжить надавати обладнання й ділитися знаннями. Ідеться також про сфери протимінної діяльності, догляд за ветеранами та судове переслідування за тяжкі злочини, адже Хорватія має свій досвід, пов’язаний із війною.

Зеленський і Пленкович

Також в угоді містяться пункти, що стосуються допомоги в гуманітарній, енергетичній, правовій і науковій сферах. Крім того, Хорватія сприятиме притягненню РФ до відповідальності, відшкодуванню збитків, завданих агресією, і чинитиме санкційний тиск.

Хорватія підтримує Україну на шляху до ЄС і НАТО та зобов’язується й надалі докладати зусилля для реалізації Формули миру.

Що відомо про візит Зеленського до Хорватії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для участі у третьому саміті "Україна — Південно-Східна Європа". Також він планує зустрітись з головою хорватського уряду Андреєм Пленковичем.

Прибув до Хорватії для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті "Україна — Південно-Східна Європа", — заявив Зеленський.

Зеленський також повідомив, що з Пленковичем говоритиме про продовження оборонної співпраці, реабілітацію українських воїнів, які були поранені на передовій, а також про відбудову України.

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