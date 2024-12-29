Сили ППО збили 9 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 9 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 9 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
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У ніч на 29 грудня російські окупанти завдали ударів по Україні, запустивши шість ракет С-300/С-400 і 10 ударних дронів. Сили ППО знищили майже всі безпілотники ворога.

Головні тези:

  • Уночі на 29 грудня російські окупанти атакували Україну шістьма ракетами С-300/С-400 та 10 ударними дронами.
  • Сили ППО успішно збили майже всі безпілотники ворога, включаючи 9 шахедів, що були випущені з тимчасово окупованого Криму.
  • Російські військові атакували дронами Миколаївську область, що спричинило пожежу на об'єкті енергетичної інфраструктури та поранення працівника.
  • Пожежі внаслідок падіння уламків збитих дронів також стали причиною знищення господарських споруд та будинку для відпочиваючих у Очакові.
  • Військові підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи успішно здійснили захист України від атаки РФ.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, противник випустив шість зенітних керованих ракет С-300/С-400 із території Бєлгородської області по Курській та Сумській областях.

Крім того, окупанти атакували 10 дронами-камікадзе типу "Shahed" та іншими безпілотниками, запущеними з тимчасово окупованого Криму.

Підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи успішно збили 9 ударних дронів, серед яких "Shahed" та інші моделі.

Усі були знищені в небі над Миколаївською областю.

Російські війська атакували дронами Миколаївську область

Як зазначається, у ніч на 29 грудня, близько 00:50, ворог завдав удару дронами по Чорноморській громаді. Один із безпілотників влучив у будівлю, що не використовувалася.

Через падіння уламків сталася пожежа в адміністративній будівлі на об'єкті енергетичної інфраструктури, яку рятувальники швидко ліквідували, — повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок атаки постраждав 49-річний працівник підприємства. Його стан оцінюється як задовільний.

Також 28 грудня о 23:40 росіяни атакували "Шахедами" Очаків. Унаслідок падіння уламків збитих дронів загорілися три господарчі споруди та будинок для відпочиваючих у рекреаційній зоні.

Пожежі були оперативно ліквідовані. Постраждалих немає.

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