Сили ППО збили 21 "шахед" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 30 грудня російські війська атакували Україну 43 ударними дронами. Половину з них знищили українські сили протиповітряної оборони.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначається, з 19:00 29 грудня до 09:00 30 грудня ворог запустив 43 ударних дрони, включаючи "Шахеди" та безпілотники інших типів, із району Приморсько-Ахтарська.

Українські підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи знищили 21 ударний дрон "Шахед" і безпілотники-імітатори в Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Також ще 22 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під час роботи ППО у Харківській та Одеській областях через падіння збитих БпЛА пошкоджено приватні будинки громадян.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вночі російські війська атакували регіон ударними безпілотниками.

Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей. У Роздільнянському районі через падіння уламків пошкоджено вікна, фасади та дахи п’яти житлових будинків. Загорянь не сталося, — зазначив Кіпер. Поширити

Попередньо, загиблих і постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби, а правоохоронці документують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одеської області.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що в Чугуївському районі дрони влучили в двох місцях:

на відкритій території поблизу автошляху,

у господарську споруду на території приватного домоволодіння, де виникла пожежа, оперативно ліквідована рятувальниками.