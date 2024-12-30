Сили ППО збили 21 "шахед" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 30 грудня російські війська атакували Україну 43 ударними дронами. Половину з них знищили українські сили протиповітряної оборони.
Головні тези:
- У ніч на 30 грудня російські війська атакували Україну 43 ударними дронами, половину з яких знищили українські сили ППО.
- В ході боїв у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях було збито 21 ударний дрон "Шахед" та безпілотники-імітатори.
- Наслідки атаки РФ на Україну призвели до матеріальних збитків у господарствах та пошкоджень будинків, але загиблих і постраждалих немає.
- Одеська та Харківська області зазнали найбільших атак, у результаті яких були пошкоджені приватні будинки та житлові будівлі.
- Влада регіонів активно працює над відновленням пошкоджених об'єктів та документуванням наслідків атаки РФ, що призвела до порушення миру в регіоні.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначається, з 19:00 29 грудня до 09:00 30 грудня ворог запустив 43 ударних дрони, включаючи "Шахеди" та безпілотники інших типів, із району Приморсько-Ахтарська.
Українські підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи знищили 21 ударний дрон "Шахед" і безпілотники-імітатори в Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Також ще 22 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під час роботи ППО у Харківській та Одеській областях через падіння збитих БпЛА пошкоджено приватні будинки громадян.
Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вночі російські війська атакували регіон ударними безпілотниками.
Попередньо, загиблих і постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби, а правоохоронці документують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одеської області.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що в Чугуївському районі дрони влучили в двох місцях:
на відкритій території поблизу автошляху,
у господарську споруду на території приватного домоволодіння, де виникла пожежа, оперативно ліквідована рятувальниками.
У Харківському районі уламки дрона "Шахед" впали в лісосмузі на відкритій території. У Куп’янському районі дрон влучив у місце, де постраждав 40-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні.
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