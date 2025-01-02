За інформацією Повітряних сил ЗСУ, протягом ночі на 2 січня злочинна армія РФ випустила по Україні 72 безпілотники типу Shahed та інші.

Що відомо про результати роботи ППО під час нічної дронової атаки російських окупантів

Зазначається, що підрозділам ППО вдалось збити 47 ворожих дронів.

Воєнні злочинці армії РФ запускали дрони з Брянська, Орла, Курська та Приморсько-Ахтарську.

У відбитті ворожої атаки приймали участь авіація, зенітно-ракетні підрозділи, РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 47 безпілотників у межах Полтавської, Сумської, Харківської, Київської, Чернігівської та низки інших областей. Ще 24 дрони були локаційно втрачені без негативних наслідків. Один із запущених дронів досі перебуває у повітряному просторі України, — зазначається у повідомленні. Поширити

У Києві оголошували повітряну тривогу через дронову атаку російських окупантів

В ніч на 2 січня 2025 року у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною став дрон, який летить в напрямку столиці.

Сигнал тривоги у столиці пролунав о 03:36. Спочатку не було офіційної інформації, в чому причина, але через декілька хвилин військові поінформували українців.

У Київській області чути стрільбу. Сили ППО збивають ударні дрони росіян.