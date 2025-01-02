За інформацією Повітряних сил ЗСУ, протягом ночі на 2 січня злочинна армія РФ випустила по Україні 72 безпілотники типу Shahed та інші.
Головні тези:
- Під час дронової атаки армії РФ на Україну зафіксовано запуск 72 безпілотників, з яких ППО збило 47 ворожих дронів.
- Участь у відбитті атаки брали авіація, зенітно-ракетні підрозділи, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил.
- У ніч на 2 січня було оголошено повітряну тривогу в Києві через дрон, який летів в напрямку столиці.
Що відомо про результати роботи ППО під час нічної дронової атаки російських окупантів
Зазначається, що підрозділам ППО вдалось збити 47 ворожих дронів.
Воєнні злочинці армії РФ запускали дрони з Брянська, Орла, Курська та Приморсько-Ахтарську.
У відбитті ворожої атаки приймали участь авіація, зенітно-ракетні підрозділи, РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил.
У Києві оголошували повітряну тривогу через дронову атаку російських окупантів
В ніч на 2 січня 2025 року у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною став дрон, який летить в напрямку столиці.
Сигнал тривоги у столиці пролунав о 03:36. Спочатку не було офіційної інформації, в чому причина, але через декілька хвилин військові поінформували українців.
У Київській області чути стрільбу. Сили ППО збивають ударні дрони росіян.
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