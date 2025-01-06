Сили ППО збили дві ракети та 79 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 6 січня Росія здійснила масштабну атаку на Україну, запустивши дві ракети та понад 120 безпілотників. Протиповітряна оборона України змогла знищити 81 повітряну ціль.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначається, під час удару ворог застосував дві керовані авіаційні ракети Х-59, запущені з південного напрямку;

128 безпілотників типу Shahed та імітаторів, які запускали з напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Для відбиття атаки були задіяні авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 9 ранку було збито дві ракети Х-59, 79 ударних дронів типу Shahed та інших моделей. Також 49 безпілотників-імітаторів втратили локацію без негативних наслідків.

Через падіння уламків ворожих дронів зазнали пошкоджень будівлі підприємств, установ та приватних будинків у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Київській областях.

Повітряні сили повідомляють, що наразі даних про жертви чи постраждалих немає.

Внаслідок обстрілу росіян пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині

Як повідомили в Укрзалізниці, на Київщині внаслідок російського обстрілу була пошкоджена контактна мережа залізниці. Залізничники вже відновили рух поїздів дільницею, однак деякі рейси можуть досі прямувати із затримками.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині. Залізничники вже працюють над її відновленням. Поширити

Згодом в Укрзалізниці повідомили, що залізничники завершили відновлення пошкодженої в результаті ворожого обстрілу контактної мережі залізниці на Київщині.

Рух поїздів дільницею відкрито, але деякі рейси можуть досі прямувати із затримками.