Сили ППО збили дві ракети та 79 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 6 січня Росія здійснила масштабну атаку на Україну, запустивши дві ракети та понад 120 безпілотників. Протиповітряна оборона України змогла знищити 81 повітряну ціль.
Головні тези:
- Повітряна оборона України збила дві ракети та 79 безпілотників Shahed під час атаки Росії на Україну.
- Українські Повітряні сили задіяли авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи для відбиття атаки РФ.
- Російський обстріл пошкодив контактну мережу залізниці на Київщині, але рух поїздів відновлено з певними затримками.
- Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі підприємств та приватних будинків у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Київській областях.
- Укрзалізниця вже відновила контактну мережу та рух поїздів, проте деякі рейси можуть прямувати із затримками через ворожий обстріл.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначається, під час удару ворог застосував дві керовані авіаційні ракети Х-59, запущені з південного напрямку;
128 безпілотників типу Shahed та імітаторів, які запускали з напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.
Для відбиття атаки були задіяні авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 9 ранку було збито дві ракети Х-59, 79 ударних дронів типу Shahed та інших моделей. Також 49 безпілотників-імітаторів втратили локацію без негативних наслідків.
Через падіння уламків ворожих дронів зазнали пошкоджень будівлі підприємств, установ та приватних будинків у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Київській областях.
Повітряні сили повідомляють, що наразі даних про жертви чи постраждалих немає.
Внаслідок обстрілу росіян пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині
Як повідомили в Укрзалізниці, на Київщині внаслідок російського обстрілу була пошкоджена контактна мережа залізниці. Залізничники вже відновили рух поїздів дільницею, однак деякі рейси можуть досі прямувати із затримками.
Згодом в Укрзалізниці повідомили, що залізничники завершили відновлення пошкодженої в результаті ворожого обстрілу контактної мережі залізниці на Київщині.
Рух поїздів дільницею відкрито, але деякі рейси можуть досі прямувати із затримками.
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