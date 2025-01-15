Россия массированно атаковала Украину ракетами — что известно

15 января Россия в очередной раз совершила массированную ракетную атаку по Украине. Первые взрывы прогремели в Харькове, а впоследствии воздушная тревога охватила всю страну.

Что известно о новой массированной атаке РФ на Украину

В Харькове прогремела серия взрывов. По данным военных, в регионе были зафиксированы крылатые ракеты, а из Белгородской области РФ применили баллистические ракеты.

За несколько часов до тревоги Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Вражеские ракеты были зафиксированы в Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.

В Черкасской области и в окрестностях города работает ПВО. Жителей призвали оставаться в укрытиях из-за приближающейся крылатой ракеты.

Польша подняла в воздух боевую авиацию из-за ударов РФ по объектам на западе Украины.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что в воздушном пространстве области зафиксированы крылатые ракеты.

В Хмельницкой области фиксируют движение ракет в западном направлении. Глава Львовской ОВ Максим Козицкий призвал жителей перейти в безопасные места.

СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой и Винницкой областях.

ДТЭК информирует об экстренных отключениях света в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Также взрывы прогремели в Ивано-Франковской области.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в городе прилеты не зафиксированы, ПВО эффективно работает в области.

Воздушная тревога продолжается, украинские силы ПВО работают во многих регионах, в частности, в западных областях. Превентивные меры энергетиков направлены на снижение риска поражения критической инфраструктуры. Поделиться

В Украине вводят ограничения электроснабжения из-за атаки РФ

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что оператор системы передачи данных вводит превентивные ограничения электроснабжения в связи с российской ракетной атакой.

Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения. Поделиться