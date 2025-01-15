Россия массированно атаковала Украину ракетами — что известно

15 января Россия в очередной раз совершила массированную ракетную атаку по Украине. Первые взрывы прогремели в Харькове, а впоследствии воздушная тревога охватила всю страну.
Главные тезисы
- Россия совершила массированную ракетную атаку на Украину, вызвав воздушную тревогу по всей стране.
- Украинские силы ПВО активно работают во многих регионах, направляя усилия на защиту критической инфраструктуры в результате ракетной атаки РФ.
- СМИ сообщают о взрывах и аварийных отключениях света в разных регионах Украины из-за ракетной атаки.
- Министр энергетики Украины объявил о введении ограничений в электроснабжении из-за российской атаки, а оператор системы передачи данных принимает превентивные меры ограничения электроснабжения.
- Польша подняла в воздух боевую авиацию из-за ударов РФ по объектам на западе Украины, показывая международную солидарность с Украиной в условиях конфликта.
Что известно о новой массированной атаке РФ на Украину
В Харькове прогремела серия взрывов. По данным военных, в регионе были зафиксированы крылатые ракеты, а из Белгородской области РФ применили баллистические ракеты.
За несколько часов до тревоги Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.
Вражеские ракеты были зафиксированы в Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.
В Черкасской области и в окрестностях города работает ПВО. Жителей призвали оставаться в укрытиях из-за приближающейся крылатой ракеты.
Польша подняла в воздух боевую авиацию из-за ударов РФ по объектам на западе Украины.
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что в воздушном пространстве области зафиксированы крылатые ракеты.
В Хмельницкой области фиксируют движение ракет в западном направлении. Глава Львовской ОВ Максим Козицкий призвал жителей перейти в безопасные места.
СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой и Винницкой областях.
ДТЭК информирует об экстренных отключениях света в Днепропетровской и Кировоградской областях.
Также взрывы прогремели в Ивано-Франковской области.
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в городе прилеты не зафиксированы, ПВО эффективно работает в области.
В Украине вводят ограничения электроснабжения из-за атаки РФ
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что оператор системы передачи данных вводит превентивные ограничения электроснабжения в связи с российской ракетной атакой.
Укрэнерго уточнило, что из-за массированной ракетной атаки аварийные отключения уже применили Харьковскую, Сумскую, Полтавскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Кировоградскую области.
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