Армія РФ запустила по Україні понад 40 ракет та близько 70 дронів

15 січня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши понад 40 ракет, включно з балістичними, і понад 70 ударних дронів. Метою агресора були об'єкти енергетичної та газової інфраструктури.
Головні тези:
- Російська армія завдала масованого удару по Україні, випустивши понад 40 ракет та понад 70 ударних дронів.
- Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість посилення протиповітряної оборони та допомоги від партнерів у виробництві систем ППО та протиракет.
- У результаті атаки по Львівській області були зафіксовані влучання в критичну інфраструктуру без постраждалих, але з руйнуваннями.
- Захист України показує готовність Європи та демократичного світу боротися з агресією та зупиняти війни надійно та довго.
- Ситуація після масованої атаки має потенційно серйозні наслідки для енергетичних систем та інфраструктури України.
Росія завдала масованого удару по Україні 15 січня
Президент зазначив, що завдяки роботі ППО та інших підрозділів вдалося зберегти функціонування енергосистеми України.
Водночас Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони та згадав про нездійснені обіцянки партнерів, дані на самітах НАТО у Вашингтоні та у форматі "Рамштайн". Йдеться, зокрема, про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет.
Володимир Зеленський підкреслив, що Україна вдячна партнерам за допомогу, проте зазначив, що нинішня ситуація вимагає більш рішучих дій.
Росія завдала ракетного удару по Львівській області
Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, під час ранкової атаки на території області зафіксували ворожі крилаті ракети. Станом на зараз загрози більше немає.
Аварійні відключення електроенергії введені в низці регіонів України, але Львів наразі не постраждав.
Ворожий ударний безпілотник проник на територію області. Його було ліквідовано силами ППО. Постраждалих та руйнувань не зафіксовано.
А вже під час ранкової тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог атакував Львівську область крилатими ракетами.
Біля пошкодженого будинку в селі Скнилів утворилася вирва діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів.
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