Армія РФ запустила по Україні понад 40 ракет та близько 70 дронів

15 січня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши понад 40 ракет, включно з балістичними, і понад 70 ударних дронів. Метою агресора були об'єкти енергетичної та газової інфраструктури.

Росія завдала масованого удару по Україні 15 січня

Черговий російський масований удар. Середина зими, і мішень для росіян незмінна: наша енергетика. Серед цілей — газова інфраструктура та енергетичні об’єкти, які забезпечують нормальне життя людей. Понад 40 ракет було випущено, щонайменше 30 знищено. За ніч було понад 70 ударних дронів. Володимир Зеленський Президент України

Президент зазначив, що завдяки роботі ППО та інших підрозділів вдалося зберегти функціонування енергосистеми України.

Водночас Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони та згадав про нездійснені обіцянки партнерів, дані на самітах НАТО у Вашингтоні та у форматі "Рамштайн". Йдеться, зокрема, про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна вдячна партнерам за допомогу, проте зазначив, що нинішня ситуація вимагає більш рішучих дій.

Саме зараз захист України показує, чи здатна Європа і демократичний світ зупиняти війни — надійно та надовго, — резюмував президент. Поширити

Росія завдала ракетного удару по Львівській області

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, під час ранкової атаки на території області зафіксували ворожі крилаті ракети. Станом на зараз загрози більше немає.

Аварійні відключення електроенергії введені в низці регіонів України, але Львів наразі не постраждав.

Ворожий ударний безпілотник проник на територію області. Його було ліквідовано силами ППО. Постраждалих та руйнувань не зафіксовано.

А вже під час ранкової тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог атакував Львівську область крилатими ракетами.

Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями, — написав Козицький Поширити

Біля пошкодженого будинку в селі Скнилів утворилася вирва діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів.