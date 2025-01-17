Коли ЗСУ ліквідують усіх солдатів КНДР на Курщині — прогноз аналітиків

Згідно з підрахунками команди ISW, військовий контингент Північної Кореї у Курській області РФ буде повністю знищений Силами оборони України до середини квітня 2025 року.

Втрати серед солдатів КНДР стрімко зростають

Американський Інституту вивчення війни звертає увагу на те, що північнокорейські війська, що воюють на боці армії РФ у Курській області, зазнають критично високих втрат.

Якщо Росія жодним чином не втрутиться у цей процес, то весь контингент у 12 тисяч військовослужбовців може бути вбитий або поранений до середини квітня 2025 року.

Згідно з останніми даними, війська КНДР щоденно втрачають близько 92 своїх вояк.

Український лідер Володимир Зеленський на початку січня офіційно підтвердив, що 3800 військових із Північної Кореї вже були вбиті або поранені.

Своїми даними також поділилася Національна розвідувальна служба Південної Кореї. Вона стверджує, що станом на 13 січня 2025 року 300 північнокорейців загинули, а ще 2700 були поранені.

Згідно з прогнозом команди ISW, увесь контингент КНДР із 12 тисяч солдатів може бути знищений українськими воїнами протягом наступних 12 тижнів .

Втрати армії РФ станом на 17 січня 2025 року:

особового складу — близько 815 тис 820 (+1 тис 670) осіб / persons,

танків — 9 тис 803 (+12) од,

бойових броньованих машин — 2 тис 381 (+13) од,

артилерійських систем — 22 тис 19 (+4) од,

РСЗВ — 1 тис 262 (+0) од,

засоби ППО — 1 тис 46 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22 тис 566 (+63),

крилаті ракети — 3 тис 49 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 34 тис 256 (+124) од,

спеціальна техніка — 3 тис 699 (+2)