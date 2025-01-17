Колишній консультант Пентагону, військовий експерт Рубен Джонсон звертає увагу на те, що новітній російський танк Т-14 "Армата", який Москва величає "найкращим у світі", вже встиг зганьбитися.

Що важливо знати про російський танк “Армата”

За словами експерта, розпіарений ворожий танк став провалом одразу через кілька причин, насамперед фінансові проблеми та корупцію.

Рубен Джонсон звертає увагу на те, що надмірні витрати на розробку, корупційні схеми та нереалістичне планування де-факто заживо похоронили цей проєкт, пише 19FortyFive .

Замість заявлених 2300 одиниць, які мали бути виготовлені до 2020 року, вийшла лише обмежена партія. Через економічні обмеження Росія вирішила зосередитися на модернізованих версіях старих танків, таких як Т-72 і Т-90. Поширити

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Як зазначають іноземні фахівців, попри те, що "Армата" все-таки може похизуватися передовими технологіями, вони не є новаторськими.

Ба більше, на тлі західних танків, до прикладу, M1 Abrams, які були створені десятиліття тому, він взагалі втрачає свої переваги.

Танк "Армата" не виправдав очікувань Кремля

Ще 10 років тому, коли вперше Росія офіційно оголосила про проєкт Т-14, Москва плекала надії, що саме цей танк стане ключовим елементом модернізації армії.

Однак масштабні труднощі з фінансуванням одразу загальмували реалізацію цього задуму.

Тодішній заступник міністра оборони Юрій Борисов не боявся обурюватися публічно:

Грошей, виділених на цей проєкт, виявляється занадто мало, — бідкався він. Поширити

Фото: wikipedia.org

За словами фахівців, просто космічна вартість танка (понад 250% від початкових прогнозів) і залежність від західних технологій загнали проєкт у глухий кут.

Замість масового виробництва Т-14, російські військові вирішили модернізувати існуючі моделі. Як зазначив Борисов: "Т-72 користуються великим попитом на ринку. Вони ефективні, якісні та значно дешевші за "Армату". Поширити