НАТО може застосувати в Україні "мультидоменний підхід"

Французький лідер Еммануель Макрон відкрив “вікно дискурсу”, коли рік тому заговорив про потенційне введення західних військ в Україну.
Головні тези:
- Мультидоменний підхід НАТО може відіграти ключову роль у захисті України від нового вторгнення РФ.
- Зміна підходу Заходу до підтримки Києва вказує на те, що Альянс дійсно може ввести свої війська в Україну.
Що відомо про "мультидоменний підхід" НАТО
У доктрині Альянсу вказано, що застосування сухопутних військ передбачає прикриття авіацією і флотом.
На це звернув увагу нардеп, заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.
На цьому тлі він не відкидає можливість застосування "мультидоменного підходу" у питанні миротворчих контингентів:
Захід змінив свій підхід до війни РФ проти України
Як зазначив народний обранець, протягом останніх трьох років політика Заходу щодо підтримки України дійсно трансформувалася.
Доволі довго Київ жив з думкою, що не отримає Patriot, ATACMS і F-16, однак зараз активно використовує їх для розгрому Росії.
Як вважає Єгор Чернєв, цього разу потрібно розпочинати з сухопутного контингенту.
Він також припустив, що позиція президента Франції Еммануеля Макрона певною мірою скоординована з офіційним Вашингтоном.
Що важливо розуміти, питання розміщення іноземних військ в Україні знову з'явилася на порядку денному після приїзду Трампа на відкриття вже оновленого Нотр-Дам-де-Парі та зустрічі з Макроном.
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