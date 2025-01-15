НАТО може застосувати в Україні "мультидоменний підхід"

Французький лідер Еммануель Макрон відкрив “вікно дискурсу”, коли рік тому заговорив про потенційне введення західних військ в Україну.

Що відомо про "мультидоменний підхід" НАТО

У доктрині Альянсу вказано, що застосування сухопутних військ передбачає прикриття авіацією і флотом.

На це звернув увагу нардеп, заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

На цьому тлі він не відкидає можливість застосування "мультидоменного підходу" у питанні миротворчих контингентів:

Це коли війська застосовуються у зв'язці зі супутниковими даними, артилерією, авіацією і навіть з флотом, який прикриває ракетами середньої дальності при наступі або оборонних діях, — пояснив Єгор Чернєв. Поширити

Захід змінив свій підхід до війни РФ проти України

Як зазначив народний обранець, протягом останніх трьох років політика Заходу щодо підтримки України дійсно трансформувалася.

Доволі довго Київ жив з думкою, що не отримає Patriot, ATACMS і F-16, однак зараз активно використовує їх для розгрому Росії.

Як вважає Єгор Чернєв, цього разу потрібно розпочинати з сухопутного контингенту.

Він також припустив, що позиція президента Франції Еммануеля Макрона певною мірою скоординована з офіційним Вашингтоном.

Що важливо розуміти, питання розміщення іноземних військ в Україні знову з'явилася на порядку денному після приїзду Трампа на відкриття вже оновленого Нотр-Дам-де-Парі та зустрічі з Макроном.