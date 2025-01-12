Таємна схема Путіна для фінансування війни ось-ось лусне — відома причина

Колишній фінансист Morgan Stanley і Bank of America Крейг Кеннеді дійшов висновку, що російський диктатор Володимира Путін власноруч загнав себе у глухий кут. Річ у тім, що країна-агресорка РФ витрачає на фінансування війни проти України вдвічі більше, ніж передбачено на це у федеральному бюджеті.

Путін не зміг все вірно прорахувати

Як прогнозує Крейг Кеннеді, якщо війна затягнеться ще на деякий час, то ця схема лусне, а Кремль втратить можливість фінансувати свою агресію проти України, йдеться у блозі Navigating Russia.

Аналітик звертає увагу на те, що Путін використовує додаткову тіньову схему фінансування війни шляхом пільгового кредитування оборонних підприємств.

Ще 2,5 років тому у країні-агресорці почалося різке зростання корпоративних запозичень — на 71%. До осені 2024 року вони зросли на 415 млрд дол, що еквівалентно 19,4% ВВП Росії.

Це більше за валові нафтогазові доходи РФ і більше за видатки оборонного бюджету за весь період з осені 2022-го до осені 2024 рр. Більше половини цих коштів (до 250 млрд дол) — це кредити, отримані пов'язаними з війною і часто некредитоспроможними підприємствами. Банки видавали їх під примусом з боку держави. Поширити

Саме це спровокувало неконтрольований ріст інфляції й підштовхнуло Центробанк до підняття ключової ставки вище 20%. На цьому тлі кредити для бізнесу стали дуже дорогими.

Що буде далі відбуватися у Росії

Як вважає Кеннеді, уже скоро уряд РФ буде змушений брати на себе погашення кредитів, узятих ключовими підприємствами.

Де-факто 50% всього російського бюджету буде витрачатися на ці потреби.

Аналітик озвучив прогноз, що це може обмежити державні фінанси протягом тривалого періоду, зокрема й здатність Путіна вливати кошти в майбутнє переозброєння.

Росія стоїть на порозі "системної кредитної кризи", і це може стати козирем для України в майбутніх мирних переговорах. Що довше Кремль відкладає перемир'я, то вища ймовірність кредитної кризи в Росії, — наголосив Крейг Кеннеді. Поширити

За словами аналітика, під час переговорів Путін буде вимагати скасування санкцій, однак це буде пасткою для України, яку вкрай важливо уникнути.