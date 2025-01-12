Таємна схема Путіна для фінансування війни ось-ось лусне — відома причина

Колишній фінансист Morgan Stanley і Bank of America Крейг Кеннеді дійшов висновку, що російський диктатор Володимира Путін власноруч загнав себе у глухий кут. Річ у тім, що країна-агресорка РФ витрачає на фінансування війни проти України вдвічі більше, ніж передбачено на це у федеральному бюджеті.
Головні тези:
- Системна кредитна криза може обмежити фінансові можливості Росії на тривалий період та вплинути на її здатність вести війну.
- Україні важливо використати можливість добити Росію на економічному фронті.
- Врятувати РФ може лише скасування санкцій.
Путін не зміг все вірно прорахувати
Як прогнозує Крейг Кеннеді, якщо війна затягнеться ще на деякий час, то ця схема лусне, а Кремль втратить можливість фінансувати свою агресію проти України, йдеться у блозі Navigating Russia.
Аналітик звертає увагу на те, що Путін використовує додаткову тіньову схему фінансування війни шляхом пільгового кредитування оборонних підприємств.
Ще 2,5 років тому у країні-агресорці почалося різке зростання корпоративних запозичень — на 71%. До осені 2024 року вони зросли на 415 млрд дол, що еквівалентно 19,4% ВВП Росії.
Саме це спровокувало неконтрольований ріст інфляції й підштовхнуло Центробанк до підняття ключової ставки вище 20%. На цьому тлі кредити для бізнесу стали дуже дорогими.
Що буде далі відбуватися у Росії
Як вважає Кеннеді, уже скоро уряд РФ буде змушений брати на себе погашення кредитів, узятих ключовими підприємствами.
Де-факто 50% всього російського бюджету буде витрачатися на ці потреби.
Аналітик озвучив прогноз, що це може обмежити державні фінанси протягом тривалого періоду, зокрема й здатність Путіна вливати кошти в майбутнє переозброєння.
За словами аналітика, під час переговорів Путін буде вимагати скасування санкцій, однак це буде пасткою для України, яку вкрай важливо уникнути.
Київ повинен добити Росію на економічному фронті, поки є така можливість.
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