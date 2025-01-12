Тайная схема Путина для финансирования войны вот-вот лопнет — известна причина

Бывший финансист Morgan Stanley и Bank of America Крейг Кеннеди пришел к выводу, что российский диктатор Владимир Путин собственноручно загнал себя в тупик. Дело в том, что страна-агрессорка РФ тратит на финансирование войны против Украины вдвое больше, чем предусмотрено на это в федеральном бюджете.

Путин не смог все верно просчитать

Как прогнозирует Крейг Кеннеди, если война затянется еще на время, то эта схема лопнет, а Кремль потеряет возможность финансировать свою агрессию против Украины, написано в блоге Navigating Russia.

Аналитик обращает внимание на то, что Путин использует дополнительную теневую схему финансирования войны путем льготного кредитования оборонных предприятий.

Еще 2,5 года назад в стране-агрессорке начался резкий рост корпоративных заимствований — на 71%. К осени 2024 г. они выросли на 415 млрд долл., что эквивалентно 19,4% ВВП России.

Это больше валовых нефтегазовых доходов РФ и больше расходов оборонного бюджета за весь период с осени 2022-го до осени 2024 гг. Более половины этих средств (до 250 млрд долл.) — это кредиты, полученные связанными с войной и часто некредитоспособными предприятиями. Банки выдавали их по принуждению со стороны государства. Поделиться

Именно это спровоцировало неконтролируемый рост инфляции и подтолкнуло Центробанк к повышению ключевой ставки выше 20%. На этом фоне кредиты для бизнеса стали очень дорогими.

Что будет дальше происходить в России

Как считает Кеннеди, уже скоро правительство РФ будет вынуждено брать на себя погашение кредитов, взятых ключевыми предприятиями.

Де-факто 50% всего российского бюджета будет тратиться на эти нужды.

Аналитик озвучил прогноз, что это может ограничить государственные финансы в течение длительного периода, включая способность Путина вливать средства в будущее перевооружение.

Россия стоит на пороге системного кредитного кризиса, и это может стать козырем для Украины в будущих мирных переговорах. Чем дольше Кремль откладывает перемирие, тем выше вероятность кредитного кризиса в России, — подчеркнул Крейг Кеннеди. Поделиться

По словам аналитика, во время переговоров Путин потребует отмены санкций, однако это будет ловушкой для Украины, которую крайне важно избежать.