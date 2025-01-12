Тайная схема Путина для финансирования войны вот-вот лопнет — известна причина

Бывший финансист Morgan Stanley и Bank of America Крейг Кеннеди пришел к выводу, что российский диктатор Владимир Путин собственноручно загнал себя в тупик. Дело в том, что страна-агрессорка РФ тратит на финансирование войны против Украины вдвое больше, чем предусмотрено на это в федеральном бюджете.
Главные тезисы
- Системный кредитный кризис может ограничить финансовые возможности России на длительный период и повлиять на способность вести войну.
- Украине важно использовать возможность добить Россию на экономическом фронте.
- Спасти РФ может только отмена санкций.
Путин не смог все верно просчитать
Как прогнозирует Крейг Кеннеди, если война затянется еще на время, то эта схема лопнет, а Кремль потеряет возможность финансировать свою агрессию против Украины, написано в блоге Navigating Russia.
Аналитик обращает внимание на то, что Путин использует дополнительную теневую схему финансирования войны путем льготного кредитования оборонных предприятий.
Еще 2,5 года назад в стране-агрессорке начался резкий рост корпоративных заимствований — на 71%. К осени 2024 г. они выросли на 415 млрд долл., что эквивалентно 19,4% ВВП России.
Именно это спровоцировало неконтролируемый рост инфляции и подтолкнуло Центробанк к повышению ключевой ставки выше 20%. На этом фоне кредиты для бизнеса стали очень дорогими.
Что будет дальше происходить в России
Как считает Кеннеди, уже скоро правительство РФ будет вынуждено брать на себя погашение кредитов, взятых ключевыми предприятиями.
Де-факто 50% всего российского бюджета будет тратиться на эти нужды.
Аналитик озвучил прогноз, что это может ограничить государственные финансы в течение длительного периода, включая способность Путина вливать средства в будущее перевооружение.
По словам аналитика, во время переговоров Путин потребует отмены санкций, однако это будет ловушкой для Украины, которую крайне важно избежать.
Киев должен добить Россию на экономическом фронте, пока есть такая возможность.
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