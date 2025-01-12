Украина готова. Зеленский обратился с предложением к Ким Чен Ыну

Украинский лидер Владимир Зеленский обнародовал первое видео допроса солдат КНДР, которых воины ВСУ взяли в плен на российской Курщине. Более того, он призывает северокорейского диктатора Ким Чен Ына провести обмен пленными.
Главные тезисы
- Украинские войска взяли в плен двух солдат КНДР на территории РФ.
- Зеленский отметил активную работу по обмену пленными и зависимости российской армии от помощи Северной Кореи.
- Пленный солдат КНДР раскрыл реальные потери своего войска на Курщине.
Что Зеленский предлагает КНДР
По словам главы государства, кроме первых двух захваченных в плен солдат из Северной Кореи, безусловно, будут и другие.
Владимир Зеленский подчеркнул, что это только вопрос времени, а Силы обороны Украины ежедневно активно работают для его реализации.
Кроме того, президент добавил, что ни у кого в мире не должно остаться сомнений в том, что российская армия зависит от военной помощи КНДР.
Более того, глава государства дал понять, что для солдат КНДР, которые не захотят возвращаться, могут быть и некоторые другие пути.
К примеру, те корейцы, которые захотят сразиться за мир через распространение правды на корейском языке об этой войне, получат такую возможность.
Пленный солдат КНДР заявил о масштабных потерях армии РФ
12 января разведка Южной Кореи подтвердила, что украинским воинам удалось взять в плен двух северокорейских оккупантов.
Более того, известно, что один из пленных признал, что среди воюющих на стороне России солдат КНДР зафиксированы "значительные" потери.
Как утверждает украинская сторона, ранения, полученные северокорейскими военными, не являются критичными.
Что интересно, режим диктатора Ким Чен Ын пока последние события никоим образом не комментировал.
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