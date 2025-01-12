Украина готова. Зеленский обратился с предложением к Ким Чен Ыну

Украинский лидер Владимир Зеленский обнародовал первое видео допроса солдат КНДР, которых воины ВСУ взяли в плен на российской Курщине. Более того, он призывает северокорейского диктатора Ким Чен Ына провести обмен пленными.

Что Зеленский предлагает КНДР

По словам главы государства, кроме первых двух захваченных в плен солдат из Северной Кореи, безусловно, будут и другие.

Владимир Зеленский подчеркнул, что это только вопрос времени, а Силы обороны Украины ежедневно активно работают для его реализации.

Кроме того, президент добавил, что ни у кого в мире не должно остаться сомнений в том, что российская армия зависит от военной помощи КНДР.

Путин начал три года назад с ультиматумов НАТО и попытки переписать историю, а теперь он не может без такой военной помощи от Пхеньяна. Украина готова передавать Ким Чен Ыну его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, находящихся в плену в России. Владимир Зеленский Президент Украины

Более того, глава государства дал понять, что для солдат КНДР, которые не захотят возвращаться, могут быть и некоторые другие пути.

К примеру, те корейцы, которые захотят сразиться за мир через распространение правды на корейском языке об этой войне, получат такую возможность.

Пленный солдат КНДР заявил о масштабных потерях армии РФ

12 января разведка Южной Кореи подтвердила, что украинским воинам удалось взять в плен двух северокорейских оккупантов.

Более того, известно, что один из пленных признал, что среди воюющих на стороне России солдат КНДР зафиксированы "значительные" потери.

Мы продолжим обмениваться информацией, касающейся северокорейских пленных, в тесном сотрудничестве с украинскими разведывательными органами, заявили в Совете национальной безопасности Южной Кореи. Поделиться

Как утверждает украинская сторона, ранения, полученные северокорейскими военными, не являются критичными.