Україна готова. Зеленський звернувся з пропозицією до Кім Чен Ина

Український лідер Володимир Зеленський оприлюднив перше відео допиту солдатів КНДР, яких воїни ЗСУ взяли в полон на російській Курщині. Ба більше, він закликає північнокорейського диктатора Кім Чен Ина провести обмін полоненими.
Головні тези:
- Українські війська взяли в полон двох солдатів КНДР на російській території.
- Зеленський наголосив на активній роботі для обміну полоненими та залежності російської армії від допомоги Північної Кореї.
- Полонений солдат КНДР розкрив реальні втрати свого війська на Курщині.
Що Зеленський пропонує КНДР
За словами глави держави, окрім перших двох захоплених у полон солдатів із Північної Кореї, безперечно, будуть і інші.
Володимир Зеленський наголосив, що це лише питання часу, а Сили оборони України щоденно активно працюють на його реалізацією.
Окрім того, президент додав, що ні в кого у світі не має залишитися сумнівів, що російська армія залежить від військової допомоги КНДР.
Ба більше, глава держави дав зрозуміти, що для солдатів КНДР, які не захочуть повертатися, можуть бути й деякі інші шляхи.
До прикладу, ті корейці, які захочуть поборотися за мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість.
Полонений солдат КНДР заявив про масштабні втрати армії РФ
12 січня розвідка Південної Кореї підтвердила, що українським воїнам вдалося взяти в полон двох північнокорейських окупантів.
Ба більше, відомо, що один із полонених визнав, що серед солдатів КНДР, що воюють на боці Росії, зафіксовані "значні" втрати.
Як стверджує українська сторона, поранення, отримані північнокорейськими військовими, не є критичними.
Що цікаво, режим диктатора Кім Чен Ина поки останні події жодним чином не коментував.
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