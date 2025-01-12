Україна готова. Зеленський звернувся з пропозицією до Кім Чен Ина

Український лідер Володимир Зеленський оприлюднив перше відео допиту солдатів КНДР, яких воїни ЗСУ взяли в полон на російській Курщині. Ба більше, він закликає північнокорейського диктатора Кім Чен Ина провести обмін полоненими.

Що Зеленський пропонує КНДР

За словами глави держави, окрім перших двох захоплених у полон солдатів із Північної Кореї, безперечно, будуть і інші.

Володимир Зеленський наголосив, що це лише питання часу, а Сили оборони України щоденно активно працюють на його реалізацією.

Окрім того, президент додав, що ні в кого у світі не має залишитися сумнівів, що російська армія залежить від військової допомоги КНДР.

Путін почав три роки тому з ультиматумів НАТО й намагання переписати історію, а тепер він не може без такої військової допомоги від Пхеньяна. Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії. Володимир Зеленський Президент України

Ба більше, глава держави дав зрозуміти, що для солдатів КНДР, які не захочуть повертатися, можуть бути й деякі інші шляхи.

До прикладу, ті корейці, які захочуть поборотися за мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість.

Полонений солдат КНДР заявив про масштабні втрати армії РФ

12 січня розвідка Південної Кореї підтвердила, що українським воїнам вдалося взяти в полон двох північнокорейських окупантів.

Ба більше, відомо, що один із полонених визнав, що серед солдатів КНДР, що воюють на боці Росії, зафіксовані "значні" втрати.

Ми продовжимо обмінюватися інформацією, що стосується північнокорейських полонених, у тісній співпраці з українськими розвідувальними органами, — заявили в Раді національної безпеки Південної Кореї. Поширити

Як стверджує українська сторона, поранення, отримані північнокорейськими військовими, не є критичними.