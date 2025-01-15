Введення військ НАТО в Україну. Що наразі таємно обговорюють на Заході

Союзники України уже активно обговорюють ідею розгортання військових НАТО в демілітаризованій зоні в разі укладення мирної угоди між Києвом та Москвою, однак поки це не розголошується публічно.

НАТО хоче посприяти збереженню миру в Україні

На переконання західних союзників Києва, присутність деяких військ НАТО вздовж ліній фронту України зможе стримати російського диктатора Путіна від спроби нового вторгнення.

Колишній очільник місії спостерігачів ОБСЄ Александр Хуг попередив, що жодне припинення вогню не ідеальне, а це означає, що без порушень не обійдеться й цього разу.

За його словами, головне питання полягає в тому, що угода передбачає з погляду санкцій і заходів для виправлення становища.

Ситуації тоді і зараз не однакові, але ключові уроки, витягнуті 10 років тому, залишаються актуальними і сьогодні, — зазначив Хуг. Поширити

На Заході вірять, що Україна може розгромити Росію

Таку надію досі зберігає колишня лідерка Естонії, а зараз — Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

На її переконання, Україна все ще може перемогти, якщо їй надати усю необхідну допомогу.

Політикиня також нагадала, що ризики для безпеки Європи наразі стрімко зросли, адже масштаби гібридних атак з боку Росії лише збільшуються.

Путін продемонстрував повне нехтування міжнародним правом, і йому не можна довіряти. Без надійних гарантій безпеки будь-яка угода про припинення вогню, швидше за все, зазнає невдачі. Росія просто переозброїться і знову нападе. Погана мирна угода призведе тільки до нової війни, як це було раніше. Кая Каллас Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки

Вона також наголосила, що вкрай важливо не забувати уроки минулого і забезпечити "стійкість будь-якої майбутньої угоди".