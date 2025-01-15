Ввод войск НАТО в Украину. Что тайно обсуждают на Западе

Союзники Украины уже активно обсуждают идею развертывания военных НАТО в демилитаризованной зоне в случае заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой, однако пока это не разглашается публично.
Главные тезисы
- На Западе считают, что присутствие войск НАТО может сдержать Путина от нового вторжения.
- Бывший лидер Эстонии Кая Каллас убеждена, что Украина может победить, если получит достаточно помощи.
- Риски для безопасности Европы выросли из-за постоянных гибридных атак России.
НАТО хочет посодействовать сохранению мира в Украине
По мнению западных союзников Киева, присутствие некоторых войск НАТО вдоль линий фронта Украины сможет сдержать российского диктатора Путина от попытки нового вторжения.
Бывший глава миссии наблюдателей ОБСЕ Александр Хуг предупредил, что ни одно прекращение огня не идеально, а это значит, что без нарушений не обойдется и в этот раз.
По его словам, главный вопрос заключается в том, что соглашение предусматривает с точки зрения санкций и мер по исправлению положения.
На Западе верят, что Украина может разгромить Россию
Такую надежду до сих пор сохраняет бывшая лидерка Эстонии, а сейчас — Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
По ее мнению, Украина все еще может победить, если ей оказать всю необходимую помощь.
Политик также напомнила, что риски для безопасности Европы стремительно выросли, ведь масштабы гибридных атак со стороны России только увеличиваются.
Она также подчеркнула, что крайне важно не забывать уроки прошлого и обеспечить "устойчивость любого будущего соглашения".
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