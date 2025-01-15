Ввод войск НАТО в Украину. Что тайно обсуждают на Западе

Союзники Украины уже активно обсуждают идею развертывания военных НАТО в демилитаризованной зоне в случае заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой, однако пока это не разглашается публично.

НАТО хочет посодействовать сохранению мира в Украине

По мнению западных союзников Киева, присутствие некоторых войск НАТО вдоль линий фронта Украины сможет сдержать российского диктатора Путина от попытки нового вторжения.

Бывший глава миссии наблюдателей ОБСЕ Александр Хуг предупредил, что ни одно прекращение огня не идеально, а это значит, что без нарушений не обойдется и в этот раз.

По его словам, главный вопрос заключается в том, что соглашение предусматривает с точки зрения санкций и мер по исправлению положения.

Ситуации тогда и сейчас не одинаковы, но ключевые уроки, извлеченные 10 лет назад, остаются актуальными и сегодня, — отметил Хуг. Поделиться

На Западе верят, что Украина может разгромить Россию

Такую надежду до сих пор сохраняет бывшая лидерка Эстонии, а сейчас — Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По ее мнению, Украина все еще может победить, если ей оказать всю необходимую помощь.

Политик также напомнила, что риски для безопасности Европы стремительно выросли, ведь масштабы гибридных атак со стороны России только увеличиваются.

Путин продемонстрировал полное пренебрежение международным правом, и ему нельзя доверять. Без надежных гарантий безопасности любое соглашение о прекращении огня, скорее всего, потерпит неудачу. Россия просто перевооружится и снова нападет. Плохое мирное соглашение приведет только к новой войне, как это было раньше. Кая Каллас Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Она также подчеркнула, что крайне важно не забывать уроки прошлого и обеспечить "устойчивость любого будущего соглашения".