Украина готова занять место Венгрии в ЕС и НАТО
Категория
Украина
Дата публикации

Украина готова занять место Венгрии в ЕС и НАТО

МИД Украины
Украина
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Министерство иностранных дел заявило, что Украина готова занять свободное место в Европейском Союзе и НАТО, если Венгрия решит его освободить в пользу членства в СНГ и ОДКБ.

Главные тезисы

  • В МИДе ответили на безосновательную критику со стороны Будапешта.
  • Украинские дипломаты напомнили о важности диверсификации источников поставок энергоресурсов для повышения энергетической независимости.
  • Венгрия и Словакия делают все возможное, чтобы сберечь свою зависимость от РФ.

В МИД ответили на манипулятивные заявления Венгрии

Украинские дипломаты отреагировали на упреки венгерских властей о том, что решение официального Киева не продлевать с 2025 года транзитное соглашение со страной-агрессорой РФ якобы оказало негативное влияние на цены для потребителей.

В МИД напомнили, что Еврокомиссия недавно заявила, что заблаговременно анонсированное решение Украины не оказало негативного влияния на энергетическую безопасность стран ЕС и на потребительские цены на европейском рынке.

Единственной причиной проблем на энергетическом рынке Европы всегда была Россия. В течение десятилетий Кремль использовал энергию как оружие, шантажируя европейские правительства и подрывая энергетическую безопасность. С началом полномасштабной агрессии против Украины Россия стала экзистенциальной угрозой стабильности и миру на европейском континенте, — сказано в заявлении МИД.

По словам украинских дипломатов, члены ЕС совместно работают для диверсификации источников и увеличения энергетической независимости.

Украина расставила все точки над “і”

МИД обращает внимание на то, что только 2 из 27 стран Евросоюза не смогли позаботиться о своем населении, а теперь ищут виновных — речь идет о Венгрии и Словакии.

Что важно понимать, они вопреки здравому смыслу делают все возможное, чтобы сохранить зависимость от страны-агрессорки РФ.

Более того, именно команды Виктора Орбана и Роберта Фицо препятствуют доступу на европейский рынок энергоресурсов от США и других партнеров.

Если для венгерской стороны в приоритете усиление России, а не ЕС и США, то следует откровенно это признать. Украина будет готова занять свободное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит освободить его в пользу членства в СНГ или ОДКБ. Если Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну, стоит начать с того, чтобы не разрушать единство в ЕС, — отметили украинские дипломаты.

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