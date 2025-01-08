Министерство иностранных дел заявило, что Украина готова занять свободное место в Европейском Союзе и НАТО, если Венгрия решит его освободить в пользу членства в СНГ и ОДКБ.

В МИД ответили на манипулятивные заявления Венгрии

Украинские дипломаты отреагировали на упреки венгерских властей о том, что решение официального Киева не продлевать с 2025 года транзитное соглашение со страной-агрессорой РФ якобы оказало негативное влияние на цены для потребителей.

В МИД напомнили, что Еврокомиссия недавно заявила, что заблаговременно анонсированное решение Украины не оказало негативного влияния на энергетическую безопасность стран ЕС и на потребительские цены на европейском рынке.

Единственной причиной проблем на энергетическом рынке Европы всегда была Россия. В течение десятилетий Кремль использовал энергию как оружие, шантажируя европейские правительства и подрывая энергетическую безопасность. С началом полномасштабной агрессии против Украины Россия стала экзистенциальной угрозой стабильности и миру на европейском континенте, — сказано в заявлении МИД. Поделиться

По словам украинских дипломатов, члены ЕС совместно работают для диверсификации источников и увеличения энергетической независимости.

Украина расставила все точки над “і”

МИД обращает внимание на то, что только 2 из 27 стран Евросоюза не смогли позаботиться о своем населении, а теперь ищут виновных — речь идет о Венгрии и Словакии.

Что важно понимать, они вопреки здравому смыслу делают все возможное, чтобы сохранить зависимость от страны-агрессорки РФ.

Более того, именно команды Виктора Орбана и Роберта Фицо препятствуют доступу на европейский рынок энергоресурсов от США и других партнеров.