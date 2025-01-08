Министерство иностранных дел заявило, что Украина готова занять свободное место в Европейском Союзе и НАТО, если Венгрия решит его освободить в пользу членства в СНГ и ОДКБ.
Главные тезисы
- В МИДе ответили на безосновательную критику со стороны Будапешта.
- Украинские дипломаты напомнили о важности диверсификации источников поставок энергоресурсов для повышения энергетической независимости.
- Венгрия и Словакия делают все возможное, чтобы сберечь свою зависимость от РФ.
В МИД ответили на манипулятивные заявления Венгрии
Украинские дипломаты отреагировали на упреки венгерских властей о том, что решение официального Киева не продлевать с 2025 года транзитное соглашение со страной-агрессорой РФ якобы оказало негативное влияние на цены для потребителей.
В МИД напомнили, что Еврокомиссия недавно заявила, что заблаговременно анонсированное решение Украины не оказало негативного влияния на энергетическую безопасность стран ЕС и на потребительские цены на европейском рынке.
По словам украинских дипломатов, члены ЕС совместно работают для диверсификации источников и увеличения энергетической независимости.
Украина расставила все точки над “і”
МИД обращает внимание на то, что только 2 из 27 стран Евросоюза не смогли позаботиться о своем населении, а теперь ищут виновных — речь идет о Венгрии и Словакии.
Что важно понимать, они вопреки здравому смыслу делают все возможное, чтобы сохранить зависимость от страны-агрессорки РФ.
Более того, именно команды Виктора Орбана и Роберта Фицо препятствуют доступу на европейский рынок энергоресурсов от США и других партнеров.
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