Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС і НАТО
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС і НАТО

МЗС України
Україна

Міністерство закордонних справ заявила, що Україна готова зайняти вільне місце в Європейському Союзі і НАТО, якщо Угорщина вирішить його звільнити на користь членства в СНД і ОДКБ. 

Головні тези:

  • У МЗС відповіли на безпідставну критику з боку Будапешта.
  • Українські дипломати нагадали про важливість диверсифікації джерел постачання енергоресурсів для підвищення енергетичної незалежності.
  • Угорщина та Словаччина роблять все можливе, щоб зберегти свою залежність від РФ.

У МЗС відповіли на маніпулятивні заяви Угорщини

Українські дипломати відреагували на закиди угорської влади про те, що рішення офіційного Києва не продовжувати з 2025 року транзитну угоду з країною-агресоркою РФ нібито мало негативний вплив на ціни для споживачів

У МЗС нагадали, що Єврокомісія нещодавно заявила, що завчасно анонсоване рішення України не мало негативного впливу на енергетичну безпеку країн ЄС та на споживчі ціни на європейському ринку.

Єдиною причиною проблем на енергетичному ринку Європи завжди була Росія. Протягом десятиліть Кремль використовував енергію як зброю, шантажуючи європейські уряди та підриваючи енергетичну безпеку. З початком повномасштабної агресії проти України Росія стала екзистенційною загрозою для стабільності та миру на європейському континенті, — йдеться у заяві МЗС.

За словами українських дипломатів, члени ЄС спільно працюють задля диверсифікації джерел постачання та збільшення енергетичної незалежності.

Україна розставила всі крапки над і

МЗС звертає увагу на те, що лише 2 з 27 країн Євросоюзу не змогли попіклуватися про своє населення, а тепер шукають “винних” — йдеться про Угорщину та Словаччину.

Що важливо розуміти, вони всупереч здоровому глузду роблять усе можливе, щоб зберегти залежність від країни-агресорки РФ.

Ба більше, саме команди Віктора Орбана та Роберта Фіцо перешкоджають доступу на європейський ринок енергоресурсів від США та інших партнерів.

Якщо для угорської сторони в пріоритеті посилення Росії, а не ЄС і США, то слід відверто це визнати. Україна буде готова зайняти вільне місце в ЄС і НАТО, якщо Угорщина вирішить звільнити його на користь членства в СНД чи ОДКБ. Якщо ж Угорщина дійсно хоче допомогти припинити війну, варто почати з того, щоб не руйнувати єдність в ЄС, — наголосили українські дипломати.

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