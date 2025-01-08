Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС і НАТО

Міністерство закордонних справ заявила, що Україна готова зайняти вільне місце в Європейському Союзі і НАТО, якщо Угорщина вирішить його звільнити на користь членства в СНД і ОДКБ.

У МЗС відповіли на маніпулятивні заяви Угорщини

Українські дипломати відреагували на закиди угорської влади про те, що рішення офіційного Києва не продовжувати з 2025 року транзитну угоду з країною-агресоркою РФ нібито мало негативний вплив на ціни для споживачів

У МЗС нагадали, що Єврокомісія нещодавно заявила, що завчасно анонсоване рішення України не мало негативного впливу на енергетичну безпеку країн ЄС та на споживчі ціни на європейському ринку.

Єдиною причиною проблем на енергетичному ринку Європи завжди була Росія. Протягом десятиліть Кремль використовував енергію як зброю, шантажуючи європейські уряди та підриваючи енергетичну безпеку. З початком повномасштабної агресії проти України Росія стала екзистенційною загрозою для стабільності та миру на європейському континенті, — йдеться у заяві МЗС. Поширити

За словами українських дипломатів, члени ЄС спільно працюють задля диверсифікації джерел постачання та збільшення енергетичної незалежності.

Україна розставила всі крапки над і

МЗС звертає увагу на те, що лише 2 з 27 країн Євросоюзу не змогли попіклуватися про своє населення, а тепер шукають “винних” — йдеться про Угорщину та Словаччину.

Що важливо розуміти, вони всупереч здоровому глузду роблять усе можливе, щоб зберегти залежність від країни-агресорки РФ.

Ба більше, саме команди Віктора Орбана та Роберта Фіцо перешкоджають доступу на європейський ринок енергоресурсів від США та інших партнерів.