Євросоюз вирішив жорстко покарати Угорщину

Ще 2 роки тому офіційний Брюссель вирішив призупинити виплату Будапешту близько 6,3 млрд євро.

Таким чином блок намагався захистити власний бюджет від порушень верховенства права, які мають вплив на "державні закупівлі, ефективність прокурорських дій і боротьбу з корупцією в Угорщині".

З заявою з цього приводу виступила спікерка Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен. За її словами, виплата Угорщині понад 50% коштів з фондів згуртованості була обумовлена вимогами Євроради.

Що важливо розуміти, 1,04 мільярда євро, які наразі мають бути урізані, є першим траншем із загальної суми.

Речниця звернула увагу на те, що ця втрата є безповоротною, а команда угорського лідера Віктора Орбана не має права подавати апеляцію.

Гроші, які можуть бути втрачені, є зобов'язаннями, датованими 2022 роком, а це означає, що Угорщина не отримає відшкодування за інвестиції, які вона здійснила тоді в рамках політики згуртованості ЄС. Поширити

Втрати Угорщини можуть зрости

Згідно з останніми даними, уряд Віктора Орбана може втратити ще 1,1 мільярда євро наприкінці 2025 року.

Це станеться у тому разі, якщо він не змінить свою провокаційну політику й продовжить кидати виклики владі Євросоюзу.

Окрім того, наголошується, що за цією сумою підуть подальші втрати до кінця поточного фінансового періоду в 2026 році, якщо Будапешт не вживе заходів, яких від нього вимагають.