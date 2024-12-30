Венгрия потеряет более 1 млрд евро из-за действий Орбана

Венгрия станет первой страной-членом Евросоюза, которая безвозвратно потеряет финансирование в рамках "механизма обусловленности".
Главные тезисы
- Евросоюз приостановил выплату Венгрии около 6,3 млрд евро из-за нарушения верховенства права.
- Страна потеряет 1,04 млрд евро безвозвратно из-за невыполнения условий Евросоюза.
- Невыполнение требований Брюсселя может привести к дальнейшим масштабным потерям для Будапешта.
Евросоюз решил жестко наказать Венгрию
Еще два года назад официальный Брюссель решил приостановить выплату Будапешту около 6,3 млрд евро.
Таким образом блок пытался защитить собственный бюджет от нарушений верховенства права, которые оказывают влияние на "государственные закупки, эффективность прокурорских действий и борьбу с коррупцией в Венгрии".
С заявлением по этому поводу выступила спикер Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен. По ее словам, выплата Венгрии более 50% средств из фондов сплоченности была обусловлена требованиями Евросовета.
Что важно понимать, 1,04 миллиарда евро, которые должны быть урезаны, является первым траншем из общей суммы.
Спикер обратила внимание на то, что эта потеря безвозвратна, а команда венгерского лидера Виктора Орбана не имеет права подавать апелляцию.
Потери Венгрии могут возрасти
Согласно последним данным, правительство Виктора Орбана может потерять еще 1,1 млрд евро в конце 2025 года.
Это произойдет в том случае, если он не изменит свою провокационную политику и продолжит бросать вызовы власти Евросоюза.
Кроме того, указано, что за этой суммой пойдут дальнейшие потери до конца текущего финансового периода в 2026 году, если Будапешт не примет меры, которые от него требуют.
Как уже упоминалось недавно, команда Виктора Орбана анонсировала иск против ЕС относительно наложенного на нее Судом ЕС штрафа в 200 млн евро за отступление от законодательства Евросоюза по вопросам предоставления убежища, с ежедневной пеней в размере 1 млн евро за игнорирование вердикта.
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