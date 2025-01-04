"Дитячі образи". Угорщина вперше відреагувала на жорстке рішення Польщі

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто порівняв з "дитячими образами" рішення Варшави не запрошувати угорського посла на заходи до початку головування Польщі в Євросоюзі.

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Як уже згадувалося раніше, офіційна Варшава не запросила угорського посла на захід з нагоди початку головування Польщі у Раді ЄС.

Таке рішення було ухвалене через те, що Будапешт надав притулок депутату від колишньої партії влади Польщі "Право і справедливість" Марчину Романовському, який є фігурантом розслідування.

Після ситуації з Романовським міністр (закордонних справ) Сікорський вирішив, що посол Угорщини не є бажаним гостем у театрі сьогодні, — заявила заступниця польського міністра з європейських справ Магдалена Собков'як-Чарнецька. Поширити

Цю ситуацію вирішив прокоментувати спікер уряду Угорщини Золтан Ковач.

Патетично й по-дитячому — це єдині слова, як я можу описати це рішення, — навів речник реакцію Петера Сійярто. Поширити

❗️"Pathetic and childish—those are the only words I can use to describe this decision." With these strong words, FM Szijjártó condemned @sikorskiradek's move to exclude Hungary's ambassador from the opening of Poland’s EU presidency. pic.twitter.com/h7xSgcm8xV — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) January 3, 2025

Скандал навколо Романовського — що важливо знати

Влітку минулого року Агентство національної безпеки (АНБ) Польщі затримало у Варшаві колишнього заступника міністра юстиції Марчина Романовського, який працював на попередню польську владу.

Варто зазначити, що він був заступником міністра юстиції Польщі з 2019 по 2023 рік, а також уповноваженим тодішнього глави Мін'юсту Збігнєва Зьобро у справах Фонду справедливості з 2018 року.

Сейм Польщі дав згоду на зняття недоторканності з Романовського у зв'язку з розслідуванням скандалу навколо Фонду справедливості. Національна прокуратура хоче висунути 11 звинувачень у рамках цієї справи. Поширити

Йдеться про можливі зловживання у розпорядженні коштами у Фонді справедливості — спеціальному фонді для підтримки постраждалих від злочинів, що підпорядковується Міністерству юстиції Польщі.