"Дитячі образи". Угорщина вперше відреагувала на жорстке рішення Польщі

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто порівняв з "дитячими образами" рішення Варшави не запрошувати угорського посла на заходи до початку головування Польщі в Євросоюзі.
Головні тези:
- Рішення Польщі не зосталося без реакції офіційного Будапешта.
- Скандал навколо Марчина Романовського розростається через можливі зловживання коштами у Фонді справедливості Польщі.
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Як уже згадувалося раніше, офіційна Варшава не запросила угорського посла на захід з нагоди початку головування Польщі у Раді ЄС.
Таке рішення було ухвалене через те, що Будапешт надав притулок депутату від колишньої партії влади Польщі "Право і справедливість" Марчину Романовському, який є фігурантом розслідування.
Цю ситуацію вирішив прокоментувати спікер уряду Угорщини Золтан Ковач.
Скандал навколо Романовського — що важливо знати
Влітку минулого року Агентство національної безпеки (АНБ) Польщі затримало у Варшаві колишнього заступника міністра юстиції Марчина Романовського, який працював на попередню польську владу.
Варто зазначити, що він був заступником міністра юстиції Польщі з 2019 по 2023 рік, а також уповноваженим тодішнього глави Мін'юсту Збігнєва Зьобро у справах Фонду справедливості з 2018 року.
Йдеться про можливі зловживання у розпорядженні коштами у Фонді справедливості — спеціальному фонді для підтримки постраждалих від злочинів, що підпорядковується Міністерству юстиції Польщі.
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