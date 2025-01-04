"Детские обиды". Венгрия впервые отреагировала на жесткое решение Польши

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сравнил с "детскими обидами" решение Варшавы не приглашать венгерского посла на мероприятия на фоне начала председательства Польши в Евросоюзе.

Конфликт Венгрии и Польши обостряется

Как уже упоминалось ранее, официальная Варшава не пригласила венгерского посла на мероприятие по случаю начала председательства Польши в Совете ЕС.

Такое решение было принято из-за того, что Будапешт предоставил убежище депутату от бывшей партии власти Польши "Право и справедливость" Марчину Романовскому, который является фигурантом расследования.

После ситуации с Романовским министр (иностранных дел) Сикорский решил, что посол Венгрии не является желанным гостем в театре сегодня, — заявила заместитель польского министра по европейским делам Магдалена Собковьяк-Чернецкая. Поделиться

Эту ситуацию решил прокомментировать спикер правительства Венгрии Золтан Ковач.

Патетически и по-детски — это единственные слова, как я могу описать это решение, — привел представитель реакцию Петера Сийярто. Поделиться

❗️"Pathetic and childish—those are the only words I can use to describe this decision." With these strong words, FM Szijjártó condemned @sikorskiradek's move to exclude Hungary's ambassador from the opening of Poland’s EU presidency. pic.twitter.com/h7xSgcm8xV — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) January 3, 2025

Скандал вокруг Романовского – что важно знать

Летом прошлого года Агентство национальной безопасности (АНБ) Польши задержало в Варшаве бывшего замминистра юстиции Марчина Романовского, работавшего на предыдущие польские власти.

Следует отметить, что он был заместителем министра юстиции Польши с 2019 по 2023 год, а также уполномоченным тогдашнего главы Минюста Збигнева Зебро по делам Фонда справедливости с 2018 года.

Сейм Польши согласился на снятие неприкосновенности с Романовского в связи с расследованием скандала вокруг Фонда справедливости. Национальная прокуратура хочет предъявить 11 обвинений в рамках этого дела. Поделиться

Речь идет о возможных злоупотреблениях в распоряжении средствами в Фонде справедливости — специальном фонде для поддержки пострадавших от преступлений, подчиняемом Министерству юстиции Польши.