"Детские обиды". Венгрия впервые отреагировала на жесткое решение Польши

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сравнил с "детскими обидами" решение Варшавы не приглашать венгерского посла на мероприятия на фоне начала председательства Польши в Евросоюзе.
Главные тезисы
- Решения Польши не осталось без реакции официального Будапешта.
- Скандал вокруг Марчина Романовского разрастается из-за возможных злоупотреблений средствами в Фонде справедливости Польши.
Конфликт Венгрии и Польши обостряется
Как уже упоминалось ранее, официальная Варшава не пригласила венгерского посла на мероприятие по случаю начала председательства Польши в Совете ЕС.
Такое решение было принято из-за того, что Будапешт предоставил убежище депутату от бывшей партии власти Польши "Право и справедливость" Марчину Романовскому, который является фигурантом расследования.
Эту ситуацию решил прокомментировать спикер правительства Венгрии Золтан Ковач.
Скандал вокруг Романовского – что важно знать
Летом прошлого года Агентство национальной безопасности (АНБ) Польши задержало в Варшаве бывшего замминистра юстиции Марчина Романовского, работавшего на предыдущие польские власти.
Следует отметить, что он был заместителем министра юстиции Польши с 2019 по 2023 год, а также уполномоченным тогдашнего главы Минюста Збигнева Зебро по делам Фонда справедливости с 2018 года.
Речь идет о возможных злоупотреблениях в распоряжении средствами в Фонде справедливости — специальном фонде для поддержки пострадавших от преступлений, подчиняемом Министерству юстиции Польши.
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