"Детские обиды". Венгрия впервые отреагировала на жесткое решение Польши
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"Детские обиды". Венгрия впервые отреагировала на жесткое решение Польши

"Детские обиды". Венгрия впервые отреагировала на жесткое решение Польши
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Источник:  online.ua

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сравнил с "детскими обидами" решение Варшавы не приглашать венгерского посла на мероприятия на фоне начала председательства Польши в Евросоюзе.

Главные тезисы

  • Решения Польши не осталось без реакции официального Будапешта.
  • Скандал вокруг Марчина Романовского разрастается из-за возможных злоупотреблений средствами в Фонде справедливости Польши.

Конфликт Венгрии и Польши обостряется

Как уже упоминалось ранее, официальная Варшава не пригласила венгерского посла на мероприятие по случаю начала председательства Польши в Совете ЕС.

Такое решение было принято из-за того, что Будапешт предоставил убежище депутату от бывшей партии власти Польши "Право и справедливость" Марчину Романовскому, который является фигурантом расследования.

После ситуации с Романовским министр (иностранных дел) Сикорский решил, что посол Венгрии не является желанным гостем в театре сегодня, — заявила заместитель польского министра по европейским делам Магдалена Собковьяк-Чернецкая.

Эту ситуацию решил прокомментировать спикер правительства Венгрии Золтан Ковач.

Патетически и по-детски — это единственные слова, как я могу описать это решение, — привел представитель реакцию Петера Сийярто.

Скандал вокруг Романовского – что важно знать

Летом прошлого года Агентство национальной безопасности (АНБ) Польши задержало в Варшаве бывшего замминистра юстиции Марчина Романовского, работавшего на предыдущие польские власти.

Следует отметить, что он был заместителем министра юстиции Польши с 2019 по 2023 год, а также уполномоченным тогдашнего главы Минюста Збигнева Зебро по делам Фонда справедливости с 2018 года.

Сейм Польши согласился на снятие неприкосновенности с Романовского в связи с расследованием скандала вокруг Фонда справедливости. Национальная прокуратура хочет предъявить 11 обвинений в рамках этого дела.

Речь идет о возможных злоупотреблениях в распоряжении средствами в Фонде справедливости — специальном фонде для поддержки пострадавших от преступлений, подчиняемом Министерству юстиции Польши.

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