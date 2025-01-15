Трамп дав Путіну пів року на зупинення війни проти України — що далі

Нещодавно майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що планує зупинити війну Росії проти Україна протягом наступних шести місяців, однак фактично це означає дещо інше.
Головні тези:
- Трамп заганяє Путіна у глухий кут, надаючи йому півроку на владнання ситуації в Україні.
- Експерт прогнозує, що переговори між Трампом та Путіним будуть максимально вимогливими та конкретними.
- Новий президент США не буде йти на компроміси з російським диктатором та наполягатиме на рішеннях, вигідних для Вашингтона.
Трамп заганяє Путіна у глухий кут
Замисел нового очільника Білого дому розкрив керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.
На його переконання, шанси повернути території в кордонах 1991 року для України зростають із кожним днем.
Річ у тім, що лідер республіканців заганяє Путіна у кут і де-факто дає йому півроку на виправлення ситуації.
Як вважає експерт, Дональд Трамп хоче бути миротворцем, а не створити новий Афганістан, як він каже, критикуючи Байдена.
Трамп не планує панькатися з Путіним
За словами експерта, новий президент США — це не та людина, яка буде переходити на “лірику” під час можливих переговорів щодо припинення війни.
Тут важливо розуміти, що Трамп максимально буде зважати на ресурси, які є в російського диктатора.
Завгородній прогнозує, що переговори з Путіним будуть виглядати приблизно так:
На переконання експерта, Путін точно не зможе залякати Трампа ядерною зброєю, адже у США вона також є.
Ба більше, саме Трамп може завдати ядерного удару по Кремлю взагалі не вагаючись.
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