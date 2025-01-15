Трамп дав Путіну пів року на зупинення війни проти України — що далі

Нещодавно майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що планує зупинити війну Росії проти Україна протягом наступних шести місяців, однак фактично це означає дещо інше.

Трамп заганяє Путіна у глухий кут

Замисел нового очільника Білого дому розкрив керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

На його переконання, шанси повернути території в кордонах 1991 року для України зростають із кожним днем.

Річ у тім, що лідер республіканців заганяє Путіна у кут і де-факто дає йому півроку на виправлення ситуації.

Як вважає експерт, Дональд Трамп хоче бути миротворцем, а не створити новий Афганістан, як він каже, критикуючи Байдена.

Його позиція — зупиняємося на лінії розмежування, сідаємо за стіл переговорів. Але росіяни не хочуть цього робити. Для Трампа зрозуміло, що тоді треба включати план "Б" — будемо вас "мочити", — пояснив Тарас Загородній. Поширити

Трамп не планує панькатися з Путіним

За словами експерта, новий президент США — це не та людина, яка буде переходити на “лірику” під час можливих переговорів щодо припинення війни.

Тут важливо розуміти, що Трамп максимально буде зважати на ресурси, які є в російського диктатора.

Завгородній прогнозує, що переговори з Путіним будуть виглядати приблизно так:

"Путін, а що ти можеш конкретно гарантувати? Дивись, на твоїй території — Курщині — перебувають іноземні війська, твою країну щодня "мочать" дрони, і ти нічого не можеш зробити, а твоїх генералів ріжуть, як свиней, у Москві", — такі конкретні запитання будуть до Путіна. Американці такі. Поширити

На переконання експерта, Путін точно не зможе залякати Трампа ядерною зброєю, адже у США вона також є.

Ба більше, саме Трамп може завдати ядерного удару по Кремлю взагалі не вагаючись.