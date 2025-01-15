Трамп дал Путину полгода на прекращение войны против Украины — что дальше

Недавно будущий президент США Дональд Трамп заявил, что планирует остановить войну России против Украины в течение следующих шести месяцев, однако фактически это означает нечто иное.
Главные тезисы
- Трамп загоняет Путина в тупик, предоставляя ему полгода на разрешение ситуации в Украине.
- Эксперт прогнозирует, что переговоры между Трампом и Путиным будут максимально требовательными и конкретными.
- Новый президент США не будет идти на компромиссы с российским диктатором и будет настаивать на решениях, выгодных Вашингтону.
Трамп загоняет Путина в тупик
Замысел нового главы Белого дома раскрыл управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
По его мнению, шансы вернуть территории в границах 1991 года для Украины растут с каждым днем.
Дело в том, что лидер республиканцев загоняет Путина в тупик и де-факто дает ему полгода на исправление ситуации.
По мнению эксперта, Дональд Трамп хочет быть миротворцем, а не создать новый Афганистан, как он говорит, критикуя Байдена.
Трамп не планирует панькаться с Путиным
По словам эксперта, новый президент США — это не тот человек, который будет переходить на "лирику" во время возможных переговоров касательно прекращения войны.
Здесь важно понимать, что Трамп максимально будет учитывать ресурсы, которые есть у российского диктатора.
Завгородний прогнозирует, что переговоры с Путиным будут выглядеть примерно так:
По убеждению эксперта, Путин точно не сможет запугать Трампа ядерным оружием, ведь у США оно тоже есть.
Более того, именно Трамп может нанести ядерный удар по Кремлю вообще не колеблясь.
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