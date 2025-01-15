Трамп дал Путину полгода на прекращение войны против Украины — что дальше

Недавно будущий президент США Дональд Трамп заявил, что планирует остановить войну России против Украины в течение следующих шести месяцев, однако фактически это означает нечто иное.

Трамп загоняет Путина в тупик

Замысел нового главы Белого дома раскрыл управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

По его мнению, шансы вернуть территории в границах 1991 года для Украины растут с каждым днем.

Дело в том, что лидер республиканцев загоняет Путина в тупик и де-факто дает ему полгода на исправление ситуации.

По мнению эксперта, Дональд Трамп хочет быть миротворцем, а не создать новый Афганистан, как он говорит, критикуя Байдена.

Его позиция — останавливаемся на линии разграничения, садимся за стол переговоров. Но россияне не хотят этого делать. Для Трампа понятно, что тогда нужно включать план "Б" — будем вас "мочить", — объяснил Тарас Загородний. Поделиться

Трамп не планирует панькаться с Путиным

По словам эксперта, новый президент США — это не тот человек, который будет переходить на "лирику" во время возможных переговоров касательно прекращения войны.

Здесь важно понимать, что Трамп максимально будет учитывать ресурсы, которые есть у российского диктатора.

Завгородний прогнозирует, что переговоры с Путиным будут выглядеть примерно так:

"Путин, а что ты можешь конкретно гарантировать? Смотри, на твоей территории — Курщине — находятся иностранные войска, твою страну каждый день "мочат" дроны, и ты ничего не можешь сделать, а твоих генералов режут, как свиней, в Москве", — такие конкретные вопросы будут к Путину. Американцы такие. Поделиться

По убеждению эксперта, Путин точно не сможет запугать Трампа ядерным оружием, ведь у США оно тоже есть.

Более того, именно Трамп может нанести ядерный удар по Кремлю вообще не колеблясь.