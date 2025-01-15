НАТО может применить в Украине "мультидоменный подход"

Французский лидер Эммануэль Макрон открыл "окно дискурса", когда год назад заговорил о потенциальном введении западных войск в Украину.
Главные тезисы
- “Мультидоменный подход” НАТО может сыграть ключевую роль в защите Украины от нового вторжения РФ.
- Изменение подхода Запада к поддержке Киева указывает на то, что Североатлантический союз действительно может ввести свои войска в Украину.
Что известно о "мультидоменном подходе" НАТО
В доктрине Североатлантического союза указано, что применение сухопутных войск предполагает прикрытие авиацией и флотом.
На это обратил внимание нардеп, заместитель председателя Комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке, председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.
На этом фоне он не исключает возможность применения "мультидоменного подхода" в вопросе миротворческих контингентов:
Запад изменил свой подход к войне РФ против Украины
Как отметил народный избранник, за последние три года политика Запада в вопросе поддержки Украины действительно трансформировалась.
Довольно долго Киев жил с мыслью, что не получит Patriot, ATACMS и F-16, но сейчас активно использует их для разгрома России.
Как считает Егор Чернев, в этот раз нужно начинать с сухопутного контингента.
Он также предположил, что позиция президента Франции Эммануэля Макрона в определенной степени скоординирована с официальным Вашингтоном.
Что важно понимать, вопрос размещения иностранных войск в Украине снова появился в повестке дня после приезда Трампа на открытие уже обновленного Нотр-Дам-де-Пари и встречи с Макроном.
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