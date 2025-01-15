НАТО может применить в Украине "мультидоменный подход"
Категория
Украина
Дата публикации

НАТО может применить в Украине "мультидоменный подход"

НАТО
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Французский лидер Эммануэль Макрон открыл "окно дискурса", когда год назад заговорил о потенциальном введении западных войск в Украину.

Главные тезисы

  • “Мультидоменный подход” НАТО может сыграть ключевую роль в защите Украины от нового вторжения РФ.
  • Изменение подхода Запада к поддержке Киева указывает на то, что Североатлантический союз действительно может ввести свои войска в Украину.

Что известно о "мультидоменном подходе" НАТО

В доктрине Североатлантического союза указано, что применение сухопутных войск предполагает прикрытие авиацией и флотом.

На это обратил внимание нардеп, заместитель председателя Комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке, председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

На этом фоне он не исключает возможность применения "мультидоменного подхода" в вопросе миротворческих контингентов:

Это когда войска применяются в связи со спутниковыми данными, артиллерией, авиацией и даже с флотом, прикрывающим ракетами средней дальности при наступлении или оборонительных действиях, — отметил Егор Чернев.

Запад изменил свой подход к войне РФ против Украины

Как отметил народный избранник, за последние три года политика Запада в вопросе поддержки Украины действительно трансформировалась.

Довольно долго Киев жил с мыслью, что не получит Patriot, ATACMS и F-16, но сейчас активно использует их для разгрома России.

Как считает Егор Чернев, в этот раз нужно начинать с сухопутного контингента.

Он также предположил, что позиция президента Франции Эммануэля Макрона в определенной степени скоординирована с официальным Вашингтоном.

Что важно понимать, вопрос размещения иностранных войск в Украине снова появился в повестке дня после приезда Трампа на открытие уже обновленного Нотр-Дам-де-Пари и встречи с Макроном.

Для нас это в определенной степени также гарантия того, что РФ не начнет снова свою новую волну агрессии, потому что она в таком случае будет сталкиваться именно с контингентом стран-членов НАТО, добавил нардеп.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Тайная схема Путина для финансирования войны вот-вот лопнет — известна причина
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Ввод войск НАТО в Украину. Что тайно обсуждают на Западе
НАТО
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп дал Путину полгода на прекращение войны против Украины — что дальше
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?