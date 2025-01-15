НАТО может применить в Украине "мультидоменный подход"

Французский лидер Эммануэль Макрон открыл "окно дискурса", когда год назад заговорил о потенциальном введении западных войск в Украину.

Что известно о "мультидоменном подходе" НАТО

В доктрине Североатлантического союза указано, что применение сухопутных войск предполагает прикрытие авиацией и флотом.

На это обратил внимание нардеп, заместитель председателя Комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке, председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

На этом фоне он не исключает возможность применения "мультидоменного подхода" в вопросе миротворческих контингентов:

Это когда войска применяются в связи со спутниковыми данными, артиллерией, авиацией и даже с флотом, прикрывающим ракетами средней дальности при наступлении или оборонительных действиях, — отметил Егор Чернев. Поделиться

Запад изменил свой подход к войне РФ против Украины

Как отметил народный избранник, за последние три года политика Запада в вопросе поддержки Украины действительно трансформировалась.

Довольно долго Киев жил с мыслью, что не получит Patriot, ATACMS и F-16, но сейчас активно использует их для разгрома России.

Как считает Егор Чернев, в этот раз нужно начинать с сухопутного контингента.

Он также предположил, что позиция президента Франции Эммануэля Макрона в определенной степени скоординирована с официальным Вашингтоном.

Что важно понимать, вопрос размещения иностранных войск в Украине снова появился в повестке дня после приезда Трампа на открытие уже обновленного Нотр-Дам-де-Пари и встречи с Макроном.