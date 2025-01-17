100% ужесточение санкций. Новый глава Минфина США бросил вызов Путину

Будущий глава Минфина США Скотт Бессент объявил, что на 100% поддержит ужесточение санкций против России ради переговоров о прекращении войны в Украине.

Команда Трампа готова ввести мощные санкции против РФ

С заявлением на этот счет Скотт Бессент выступил во время слушаний по утверждению его кандидатуры перед комитетом сената по финансам.

Если чиновники в Российской Федерации смотрят это слушание по моему назначению, они должны знать, что если меня утвердят в должности, и если президент Трамп попросит в рамках своей стратегии завершения войны в Украине, я на 100% поддержу ужесточение санкций. Скотт Бессент Будущий глава Минфина США

По словам Бессента, прежде всего, его обещание касается нефтяных российских гигантов.

Он также добавил, что санкции будут усиливать до уровня, который заставит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

По мнению будущего министра, санкции против страны-агрессорки со стороны команды Джо Байдена не были достаточно жесткими.

Что известно о плане команды Трампа

Как удалось узнать журналистам, члены администрации Дональда Трампа активно разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций.

Ее главная цель — способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы, а также усилить давление на Иран и Венесуэлу.

Согласно данным инсайдеров, команда Трампа рассматривает два основных подхода к разрешению ситуации с санкциями против России.