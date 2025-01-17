Король Бельгии может присоединиться к санкционной войне против РФ

Официальный Брюссель активно рассматривает сценарий с привлечением короля Бельгии Филиппа к защите санкций против России от вето Венгрии.

Санкции против РФ снова под угрозой отмены

По словам инсайдеров, Евросоюз может использовать закон 81-летней давности с привлечением бельгийского короля, чтобы защитить санкции против России.

Как известно, команда венгерского лидера Виктора Орбана снова угрожает ветировать их продолжение.

Пока что европейские лидеры пытаются убедить приспешника Путина сохранить санкции против компаний и российских суверенных активов в ЕС.

Что важно понимать, речь идет о около 190 млрд евро российских государственных активов.

Прибыли, полученные от этих активов, позволят погасить кредит в размере 50 млрд долларов, предоставленный Украине, и чиновники считают, что они являются критически важной частью потенциального соглашения для прекращения огня. Поделиться

Один из анонимных источников в ЕС объяснил: в случае отмены санкций против России уже на следующий день деньги окажутся у нее, ведь у финансовых посредников не будет законных оснований удерживать их.

Как на ситуацию может повлиять король Бельгии

Учитывая тот факт, что государственные активы физически сохраняются в бельгийской компании, именно Филипп может помешать их возращению в Россию.

Сейчас для Евросоюза это запасной вариант — речь идет о применении декрета военного времени, принятого в 1944 году, позволяющего королю Филиппу блокировать вывод активов из страны.

В Королевском дворце пока не хотят отвечать, обращались ли к королю, добавив, что ответственность за такой указ лежит на правительстве, хотя он должен быть подписан сувереном.

По словам представителей МИД Бельгии, их страна вместе с другими членами ЕС делает все возможное, чтобы санкции против РФ не были отменены.