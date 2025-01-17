Король Бельгії може долучитися до санкційної війни проти РФ

Офіційний Брюссель наразі активно розглядає сценарій з залученням короля Бельгії Філіпа до захистити санкції проти Росії від вето Угорщини.

Санкції проти РФ знову під загрозою скасування

За словами інсайдерів, Євросоюз може використати закон 81-річної давнини із залученням бельгійського короля, щоб захистити санкції проти Росії.

Як відомо, команда угорського лідера Віктора Орбана знову погрожує накласти вето на їхнє продовження.

Поки що європейські лідери намагаються переконати поплічника Путіна зберегти санкції проти компаній і російських суверенних активів в ЄС.

Що важливо розуміти, йдеться про близько 190 млрд євро російських державних активів.

Прибутки, отримані від цих активів, дозволять погасити кредит у розмірі 50 млрд доларів, наданий Україні, і посадовці вважають, що вони є критично важливою частиною потенційної угоди щодо припинення вогню. Поширити

Одне з анонімних джерел у ЄС пояснило: у разі скасування санкцій проти Росії уже наступного дня гроші опиняться у неї, адже у фінансових посередників не буде законних підстав утримувати їх.

Як на ситуацію може вплинути король Бельгії

Враховуючи той факт, що державні активи фізично зберігаються в бельгійській компанії, саме Філіп може завадити їм повернутися в Росію.

Наразі для Євросоюзу це запасний варіант — йдеться про застосування декрету воєнного часу, ухваленого в 1944 році, який дозволяє королю Філіпу блокувати виведення активів з країни.

У Королівському палаці поки не хочуть відповідати, чи зверталися до короля, додавши, що відповідальність за такий указ лежить на уряді, хоча він повинен бути підписаний сувереном.

За словами представників МЗС Бельгії, їхня країна разом з іншими членами ЄС робить все можливе, щоб санкції проти РФ не були скасовані.