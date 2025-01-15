ЄС обхитрить Угорщину та Словаччину заради нових санкцій проти РФ

Як вдалося дізнатися журналістам, офіційний Брюссель запропонує ухвалення деяких санкцій проти Росії, щоб не дати можливість Угорщині чи Словаччині накласти вето.
Головні тези:
- Євросоюз всіляко намагається уникнути вето Угорщини та Словаччини.
- Планується ухвалення санкцій кваліфікованою більшістю, оскільки це стосуватиметься торгівлі.
- Єврокомісія незабаром планує ввести обмеження проти російського “тіньового флоту”.
Угорщина та Словаччина не зможуть зупинити ЄС
Згідно з даними ЗМІ, нові обмеження будуть стосуватися добрив та інших агропродовольчих товарів з країни-агресорки РФ та її поплічниці Білорусі.
Анонімні джерела в ЄС вказують на те, що рішення буде ухвалено не одноголосно, а кваліфікованою більшістю, оскільки воно стосуватиметься торгівлі.
Саме ця хитрість дасть можливість Євросоюзу вберегтися від вето з боку Будапешта та Братислави, які займають проросійську позицію.
Що важливо розуміти, мита мають бути настільки високими, що на практиці імпорт цих продуктів має зупинитися.
У чому полягає головна проблема
На переконання європейських лідерів, члени блоку врешті-решт досягли "стелі" з точки зору здатності ухвалювати рішення щодо санкцій одноголосно.
На це вказують дедалі слабші санкційні пакети, які не мають потужного впливу на країну-агресорку та її поплічників.
На цьому тлі Єврокомісія має намір завдати удару по російському "тіньовому флоту", тобто по суднах, які нелегально перевозять російську нафту.
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