ЄС обхитрить Угорщину та Словаччину заради нових санкцій проти РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС обхитрить Угорщину та Словаччину заради нових санкцій проти РФ

ЄС
Джерело:  RMF FM

Як вдалося дізнатися журналістам, офіційний Брюссель запропонує ухвалення деяких санкцій проти Росії, щоб не дати можливість Угорщині чи Словаччині накласти вето.

Головні тези:

  • Євросоюз всіляко намагається уникнути вето Угорщини та Словаччини.
  • Планується ухвалення санкцій кваліфікованою більшістю, оскільки це стосуватиметься торгівлі.
  • Єврокомісія незабаром планує ввести обмеження проти російського “тіньового флоту”.

Угорщина та Словаччина не зможуть зупинити ЄС

Згідно з даними ЗМІ, нові обмеження будуть стосуватися добрив та інших агропродовольчих товарів з країни-агресорки РФ та її поплічниці Білорусі.

Анонімні джерела в ЄС вказують на те, що рішення буде ухвалено не одноголосно, а кваліфікованою більшістю, оскільки воно стосуватиметься торгівлі.

Саме ця хитрість дасть можливість Євросоюзу вберегтися від вето з боку Будапешта та Братислави, які займають проросійську позицію.

Що важливо розуміти, мита мають бути настільки високими, що на практиці імпорт цих продуктів має зупинитися.

ЄС вже запровадив мита на зернові та олійні культури з Росії та Білорусі у травні минулого року, але не в рамках пакету санкцій. Відтоді Єврокомісія розглядає можливість розширення можливості ухвалення санкцій в обхід вимоги одностайності.

У чому полягає головна проблема

На переконання європейських лідерів, члени блоку врешті-решт досягли "стелі" з точки зору здатності ухвалювати рішення щодо санкцій одноголосно.

На це вказують дедалі слабші санкційні пакети, які не мають потужного впливу на країну-агресорку та її поплічників.

На цьому тлі Єврокомісія має намір завдати удару по російському "тіньовому флоту", тобто по суднах, які нелегально перевозять російську нафту.

Окрім внесення більшої кількості російських суден до чорного списку (наразі до нього внесено 72 судна з 600 суден "тіньового флоту"), розглядаються також більш креативні рішення, такі як вимога пред'являти страховку на випадок розливу нафти. Такі рішення готують Данія, Польща та інші країни Балтійського регіону.

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