ЄС надав Україні майже 150 млн євро гуманітарної допомоги

Європейський Союз виділив 148 млн євро на гуманітарну допомогу Україні та проєкти в Молдові для українських біженців. Загальна сума гуманітарної допомоги ЄС досягла 1,1 млрд євро.
Головні тези:
- ЄС надав Україні нову гуманітарну допомогу на суму 148 млн євро для людей, які потребують термінової допомоги внаслідок війни з Росією.
- Цільове фінансування спрямоване на екстрену допомогу, включаючи продовольство, житло, чисту воду та охорону здоров'я в зимовий період.
- Головним пріоритетом є підтримка вразливого населення в регіонах східної та південної України, які сильно постраждали від війни.
- Частина виділених коштів також спрямовується на гуманітарні проєкти в Молдові для українських біженців і приймаючих громад.
- Другий транш грантової допомоги Україні в розмірі 150 млн євро спрямований на шкільне харчування, відновлення інфраструктури та підтримку сільського господарства.
ЄС надав Україні нову гуманітарну допомогу
Оскільки агресивна війна Росії продовжує спустошувати Україну, близько 12,7 млн людей потребують термінової допомоги.
Зокрема 140 млн євро виділено на гуманітарні проєкти в Україні.
Крім того, 8 млн євро виділено на гуманітарні проєкти в Молдові. Підтримка буде зосереджена на наданні допомоги українським біженцям і приймаючим молдавським громадам
Що відомо про новий транш Україні від ЄС
25 грудня 2024 року Європейський Союз надав Україні другий транш грантової допомоги у розмірі 150 мільйонів євро для підтримки швидкої відбудови. Частина піде на шкільне харчування.
Як повідомило Міністерство фінансів України 25 грудня, кошти будуть спрямовані на:
безоплатне харчування учнів молодших класів — 65 млн євро,
відновлення портової інфраструктури — 50 млн євро,
підтримку сільського господарства — 20 млн євро,
відновлення критичної інфраструктури — 15 млн євро.
Цей транш є частиною угоди між Україною та ЄС у межах програми "Підтримка швидкого відновлення України", загальний обсяг якої становить 300 мільйонів євро.
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