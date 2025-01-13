ЄС надав Україні майже 150 млн євро гуманітарної допомоги

Європейський Союз виділив 148 млн євро на гуманітарну допомогу Україні та проєкти в Молдові для українських біженців. Загальна сума гуманітарної допомоги ЄС досягла 1,1 млрд євро.

ЄС надав Україні нову гуманітарну допомогу

Оскільки агресивна війна Росії продовжує спустошувати Україну, близько 12,7 млн людей потребують термінової допомоги.

Зокрема 140 млн євро виділено на гуманітарні проєкти в Україні.

Фінансування буде спрямовано на екстрену допомогу, включно з продовольством, житлом, чистою водою, охороною здоров'я та захистом у зимовий час. Ключовими пріоритетами є підтримка вразливого населення в сильно постраждалих від війни регіонах східної та південної України. Поширити

Крім того, 8 млн євро виділено на гуманітарні проєкти в Молдові. Підтримка буде зосереджена на наданні допомоги українським біженцям і приймаючим молдавським громадам

Що відомо про новий транш Україні від ЄС

25 грудня 2024 року Європейський Союз надав Україні другий транш грантової допомоги у розмірі 150 мільйонів євро для підтримки швидкої відбудови. Частина піде на шкільне харчування.

Як повідомило Міністерство фінансів України 25 грудня, кошти будуть спрямовані на:

безоплатне харчування учнів молодших класів — 65 млн євро,

відновлення портової інфраструктури — 50 млн євро,

підтримку сільського господарства — 20 млн євро,

відновлення критичної інфраструктури — 15 млн євро.