ЄС може відправити в Україну до 100 тис військових — деталі

Європейські країни обговорюють можливість відправки миротворчих сил до України. Основу цих військ можуть скласти Франція, Німеччина, Італія, Польща та Великобританія.

Скільки ЄС може відправити миротворців до України

Як зазначає видання, миротворчу місію може бути створено коаліцією з п'яти-восьми країн. Водночас оцінки чисельності цих сил різняться, адже багато залежить від визначених завдань місії.

Очікується, що чисельність військових може скласти приблизно 40 000 осіб. Проте, враховуючи ротацію, яка включає підготовку підрозділів до розгортання і їхнє відновлення після служби, загальна кількість залучених військовослужбовців може досягти 100 000.

Джерело Reuters також вказує, що для такої місії може знадобитися до 100 000 військових. Ці сили можуть бути створені за умови, якщо окремі європейські країни скоротять свою участь в інших операціях.

Щодо складу міжнародних сил тривають дискусії. Зокрема, міністр оборони Італії Гвідо Кросетто наголосив, що ці сили мають діяти під егідою ООН. Однак деякі посадовці застерігають, що це може надати Росії, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, надмірний вплив. Поширити

Європейським країнам, імовірно, доведеться переконати Сполучені Штати підтримати місію, принаймні через надання розвідувальної інформації та іншої оперативної допомоги.

Введення іноземних військ в Україну. Що вирішив Трамп

Як стверджують анонімні джерела, ця тема обговорювалася під час зустрічі Трампа, Зеленського і Макрона у Парижі.

Новий очільник Білого дому попередив, що Європа повинна буде взяти на себе основний тягар зобовʼязань з підтримки України та майбутнім припиненням вогню.

Окрім того, Трамп дав зрозуміти, що поки не готовий бачити Україну а НАТО, але, попри це, зробить все можливе, щоб вона була "сильною добре озброєною” після будь-якого припинення бойових дій.

Новообраний президент США додав, що Європа повинна відігравати головну роль у захисті та підтримці України, і що він хоче, щоб припинення вогню контролювали європейські війська, присутні в Україні, — пише видання. Поширити

За словами інсайдерів, на цьому тлі Трамп відкинув ідею присутності військ США в Україні.