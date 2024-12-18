ЄС може відправити в Україну до 100 тис військових — деталі

Європейські країни обговорюють можливість відправки миротворчих сил до України. Основу цих військ можуть скласти Франція, Німеччина, Італія, Польща та Великобританія.
Головні тези:
- ЄС розглядає можливість відправлення до 100 тис військових до України, склад міжнародних сил обговорюється з акцентом на роль ООН.
- Щодо місії в Україні, чисельність миротворців може сягнути 100 000 осіб, при цьому Європейським країнам потрібно залучити підтримку від США.
- Президент Трамп підкреслив важливість ролі Європи у підтримці України та наголосив на відсутності планів щодо присутності військ США в Україні.
- Введення до 100 тис військових ЄС в Україну вимагає обговорення політичних аспектів та взаємодії з міжнародними партнерами.
Скільки ЄС може відправити миротворців до України
Як зазначає видання, миротворчу місію може бути створено коаліцією з п'яти-восьми країн. Водночас оцінки чисельності цих сил різняться, адже багато залежить від визначених завдань місії.
Очікується, що чисельність військових може скласти приблизно 40 000 осіб. Проте, враховуючи ротацію, яка включає підготовку підрозділів до розгортання і їхнє відновлення після служби, загальна кількість залучених військовослужбовців може досягти 100 000.
Джерело Reuters також вказує, що для такої місії може знадобитися до 100 000 військових. Ці сили можуть бути створені за умови, якщо окремі європейські країни скоротять свою участь в інших операціях.
Європейським країнам, імовірно, доведеться переконати Сполучені Штати підтримати місію, принаймні через надання розвідувальної інформації та іншої оперативної допомоги.
Введення іноземних військ в Україну. Що вирішив Трамп
Як стверджують анонімні джерела, ця тема обговорювалася під час зустрічі Трампа, Зеленського і Макрона у Парижі.
Новий очільник Білого дому попередив, що Європа повинна буде взяти на себе основний тягар зобовʼязань з підтримки України та майбутнім припиненням вогню.
Окрім того, Трамп дав зрозуміти, що поки не готовий бачити Україну а НАТО, але, попри це, зробить все можливе, щоб вона була "сильною добре озброєною” після будь-якого припинення бойових дій.
За словами інсайдерів, на цьому тлі Трамп відкинув ідею присутності військ США в Україні.
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