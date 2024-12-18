ЕС может отправить в Украину до 100 тыс военных — детали

Европейские страны обсуждают возможность отправки миротворческих сил в Украину. Основу этих войск могут составить Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания.

Сколько ЕС может отправить миротворцев в Украину

Как отмечает издание, миротворческая миссия может быть создана коалицией из пяти-восьми стран. В то же время, оценки численности этих сил отличаются, ведь многое зависит от определенных задач миссии.

Ожидается, что численность военных может составить примерно 40 000 человек . Однако, учитывая ротацию, включающую подготовку подразделений к развертыванию и их восстановление после службы, общее количество привлеченных военнослужащих может достигнуть 100 000 человек.

Источник Reuters также указывает, что для такой миссии может потребоваться до 100 тысяч военных. Эти силы могут быть созданы при условии, что отдельные европейские страны сократят свое участие в других операциях.

Относительно состава международных сил продолжаются дискуссии. В частности, министр обороны Италии Гвидо Кроссетто подчеркнул, что эти силы должны действовать под эгидой ООН. Однако некоторые чиновники предостерегают, что это может оказать чрезмерное влияние России, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Поделиться

Европейским странам, вероятно, придется убедить Соединенные Штаты поддержать миссию, по крайней мере, через предоставление разведывательной информации и другой оперативной помощи.

Ввод иностранных войск в Украину. Что решил Трамп

Как утверждают анонимные источники, эта тема обсуждалась на встрече Трампа, Зеленского и Макрона в Париже.

Новый глава Белого дома предупредил, что Европа должна будет взять на себя основное бремя обязательств по поддержке Украины и предстоящим прекращением огня.

Кроме того, Трамп дал понять, что пока не готов видеть Украину и НАТО, но, несмотря на это, сделает все возможное, чтобы она была "сильной хорошо вооруженной" после любого прекращения боевых действий.

Новоизбранный президент США добавил, что Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины и что он хочет, чтобы прекращение огня контролировали европейские войска, присутствующие в Украине, — пишет издание. Поделиться

По словам инсайдеров, на этом фоне Трамп отверг идею присутствия войск США в Украине.