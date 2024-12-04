В Германии намекнули на введение миротворцев в Украину

Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок официально подтвердила, что не исключает введения солдат ФРГ в Украину для контроля за соблюдением прекращения огня.

Германия готова сделать больше для завершения войны

Глава МИД ФРГ обратила внимание на то, что сценарий международного военного присутствия в Украине для обеспечения прекращения огня рассматривается как дополнение к другим гарантиям безопасности, прежде всего, речь идет о членстве в НАТО.

Журналисты поинтересовались возможной ролью официального Берлина в этом вопросе.

По словам Бербок, Германия, несомненно, "сделает все, что в ее силах, чтобы поддержать все, что послужит миру в будущем".

Что важно понимать, это первый случай, когда член германского правительства высказывается о части возможного мирного плана после инаугурации Дональда Трампа.

Что известно о возможном вводе войск НАТО в Украину

Как уже упоминалось ранее, французское издание Le Monde недавно сообщило о том, что в Европе возобновились тайные дискуссии касательно отправки войск в Украину.

Тем не менее, The Times утверждает, что члены Альянса не захотят отправлять свои войска в Украину, поскольку если западных военных убьет российская армия, то такие страны, как Великобритания, могут быстро быть втянутыми в войну.

На этом фоне бывший британский лидер Борис Джонсон регулярно призывает ввести британские миротворческие войска для охраны границ Украины в случае предстоящего прекращения огня с Россией.

Шеф люксембургской дипломатии Ксавье Беттель заявил, что выступает против идеи отправки военных НАТО в Украину, поскольку считает это эскалационным решением.