В Германии намекнули на введение миротворцев в Украину
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Политика
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В Германии намекнули на введение миротворцев в Украину

Бербок
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Источник:  Welt

Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок официально подтвердила, что не исключает введения солдат ФРГ в Украину для контроля за соблюдением прекращения огня.

Главные тезисы

  • Германия рассматривает возможность ввода войск для контроля за прекращением огня в Украине.
  • Лидеры НАТО обсуждает вопрос отправки войск в Украину с учетом возможных последствий для безопасности региона.
  • Борис Джонсон призывает Британию принять положительное решение.

Германия готова сделать больше для завершения войны

Глава МИД ФРГ обратила внимание на то, что сценарий международного военного присутствия в Украине для обеспечения прекращения огня рассматривается как дополнение к другим гарантиям безопасности, прежде всего, речь идет о членстве в НАТО.

Журналисты поинтересовались возможной ролью официального Берлина в этом вопросе.

По словам Бербок, Германия, несомненно, "сделает все, что в ее силах, чтобы поддержать все, что послужит миру в будущем".

Что важно понимать, это первый случай, когда член германского правительства высказывается о части возможного мирного плана после инаугурации Дональда Трампа.

Что известно о возможном вводе войск НАТО в Украину

Как уже упоминалось ранее, французское издание Le Monde недавно сообщило о том, что в Европе возобновились тайные дискуссии касательно отправки войск в Украину.

Тем не менее, The Times утверждает, что члены Альянса не захотят отправлять свои войска в Украину, поскольку если западных военных убьет российская армия, то такие страны, как Великобритания, могут быстро быть втянутыми в войну.

На этом фоне бывший британский лидер Борис Джонсон регулярно призывает ввести британские миротворческие войска для охраны границ Украины в случае предстоящего прекращения огня с Россией.

Шеф люксембургской дипломатии Ксавье Беттель заявил, что выступает против идеи отправки военных НАТО в Украину, поскольку считает это эскалационным решением.

Войска на земле означают войну, и нам нужно об этом помнить, — заявил он недавно.

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