У Німеччині натякнули на ведення миротворців в Україну

Очільниця німецької дипломатії Анналена Бербок офіційно підтвердила, що не виключає введення солдатів ФРН в Україну для контролю за дотриманням припинення вогню.

Німеччина готова зробити більше для завершення війни

Глава МЗС ФРН звернула увагу на те, що сценарій міжнародної військової присутності в Україні для забезпечення припинення вогню розглядається як доповнення до інших гарантій безпеки, насамперед йдеться про членство в НАТО.

Журналісти поцікавилися про можливу роль офіційного Берліна в цьому питанні.

За словами Бербок, Німеччина, безсумнівно, "зробить усе, що в її силах, щоб підтримати все, що послужить миру в майбутньому".

Що важливо розуміти, це перший випадок, коли член німецького уряду висловлюється про частину можливого мирного плану після інавгурації Дональда Трампа.

Що відомо про можливе введення військ НАТО в Україну

Як уже згадувалося раніше, французьке видання Le Monde нещодавно повідомило про те, що в Європі поновилися секретні дискусії щодо відправлення військ до України.

Попри це, The Times стверджує, що члени Альянсу не захочуть відправляти свої війська до України, оскільки якщо західних військових уб'є російська армія, то такі країни, як Велика Британія, можуть швидко бути втягнутими у війну.

На цьому тлі колишній британський лідер Борис Джонсон регулярно закликає ввести британські миротворчі війська для охорони кордону України в разі майбутнього припинення вогню з Росією.

Шеф люксембурзької дипломатії Ксав’є Беттель заявив, що виступає проти ідеї відправлення військових НАТО в Україну, адже вважає це ескалаційним рішенням.