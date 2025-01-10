За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, до бюджету надійшли перші 3 млрд євро від ЄС у рамках програми G7 з допомоги за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Що відомо про отримання Україною перших 3 млрд євро від ЄС з прибутків від заморожених активів РФ

Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів, — зазначив Шмигаль. Поширити

Він підкреслив, що отримані кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків з держбюджету.

Загалом, за словами прем’єр-міністра, у рамках ініціативи G7 Україна має отримати 50 млрд євро, з яких 20 млрд має надати Євросоюз.

Таким чином втілюємо в життя принцип "Росія заплатить", і посилюємо фінансову стійкість України у 2025 році, — підкреслив очільник уряду. Поширити

Скільки ще коштів у подальшому Україна може отримати за рахунок заморожених активів РФ

За інформацією Мінфіну, загалом західні країни заморозили 210 млрд євро російських активів.

Залежно від рівня відсоткових ставок, доходи від цих активів наразі оцінюються у 2,5-3 млрд євро на рік

ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів США, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів росії. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США). Очікується, що кошти від Європейського Союзу будуть надходити частинами до кінця 2025 року, — підкреслили у відомстві. Поширити

У грудні Україна і ЄС підписали угоду щодо використання прибутків від заморожених активів Росії. Цей механізм створить правову рамку для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною, яка може сягати до 45 млрд євро.

24 грудня Україна отримала грант від США в розмірі 1 млрд доларів. Вперше до державного бюджету надійшли кошти, забезпечені доходами від заморожених активів РФ.