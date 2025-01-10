За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, до бюджету надійшли перші 3 млрд євро від ЄС у рамках програми G7 з допомоги за рахунок прибутків від заморожених російських активів.
Головні тези:
- Перші 3 млрд євро від ЄС в рамках програми G7 уже надійшли до бюджету України.
- Отримані кошти спрямовані на фінансування пріоритетних видатків з держбюджету для зміцнення фінансової стійкості країни.
- У майбутньому Україна може отримати до 50 млрд євро від ЄС за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
- Наразі заплановано спрямування Україні 50 млрд євро від Євросоюзу та США, що буде забезпечено майбутніми доходами від заморожених активів РФ.
Що відомо про отримання Україною перших 3 млрд євро від ЄС з прибутків від заморожених активів РФ
Він підкреслив, що отримані кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків з держбюджету.
Загалом, за словами прем’єр-міністра, у рамках ініціативи G7 Україна має отримати 50 млрд євро, з яких 20 млрд має надати Євросоюз.
Скільки ще коштів у подальшому Україна може отримати за рахунок заморожених активів РФ
За інформацією Мінфіну, загалом західні країни заморозили 210 млрд євро російських активів.
Залежно від рівня відсоткових ставок, доходи від цих активів наразі оцінюються у 2,5-3 млрд євро на рік
У грудні Україна і ЄС підписали угоду щодо використання прибутків від заморожених активів Росії. Цей механізм створить правову рамку для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною, яка може сягати до 45 млрд євро.
24 грудня Україна отримала грант від США в розмірі 1 млрд доларів. Вперше до державного бюджету надійшли кошти, забезпечені доходами від заморожених активів РФ.
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