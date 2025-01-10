По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в бюджет поступили первые 3 млрд евро от ЕС в рамках программы G7 по помощи за счет доходов от замороженных российских активов.
Главные тезисы
- Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро от Евросоюза по программе G7.
- Общая сумма, которую Украина может получить за счет замороженных активов РФ, составляет до 50 млрд евро.
- Эти средства направлены на финансирование приоритетных расходов для укрепления финансовой устойчивости страны.
- Украина и ЕС подписали соглашение о доходах от замороженных активов России, что обеспечит стране дополнительные ресурсы.
- Ожидается, что средства от Европейского Союза будут поступать в Украину по частям до конца 2025 года.
Что известно о получении Украиной первых 3 млрд евро от ЕС по доходам от замороженных активов РФ
Он подчеркнул, что полученные средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов из госбюджета.
В целом, по словам премьер-министра, в рамках инициативы G7 Украина должна получить 50 млрд евро, из которых 20 млрд должен предоставить Евросоюз.
Сколько еще средств в дальнейшем Украина может получить за счет замороженных активов РФ
По информации Минфина, всего западные страны заморозили 210 млрд евро российских активов.
В зависимости от уровня процентных ставок доходы от этих активов оцениваются в 2,5-3 млрд евро в год
В декабре Украина и ЕС подписали соглашение по использованию доходов от замороженных активов России. Этот механизм создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной, которая может достигать 45 млрд евро.
24 декабря Украина получила грант от США в размере 1 млрд. долларов. Впервые в государственный бюджет поступили денежные средства, обеспеченные доходами от замороженных активов РФ.
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