По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в бюджет поступили первые 3 млрд евро от ЕС в рамках программы G7 по помощи за счет доходов от замороженных российских активов.

Что известно о получении Украиной первых 3 млрд евро от ЕС по доходам от замороженных активов РФ

Это первый транш средств от Евросоюза, обеспеченных доходами от российских замороженных активов, — отметил Шмигаль. Поделиться

Он подчеркнул, что полученные средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов из госбюджета.

В целом, по словам премьер-министра, в рамках инициативы G7 Украина должна получить 50 млрд евро, из которых 20 млрд должен предоставить Евросоюз.

Таким образом, воплощаем в жизнь принцип "Россия заплатит", и усиливаем финансовую устойчивость Украины в 2025 году, — подчеркнул глава правительства. Поделиться

Сколько еще средств в дальнейшем Украина может получить за счет замороженных активов РФ

По информации Минфина, всего западные страны заморозили 210 млрд евро российских активов.

В зависимости от уровня процентных ставок доходы от этих активов оцениваются в 2,5-3 млрд евро в год

ERA предусматривает направление Украине 50 млрд. долларов США, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов России. Взнос ЕС составляет 18,1 млрд. евро (20 млрд. долларов США). Ожидается, что средства от Европейского Союза будут поступать по частям до конца 2025 года, — подчеркнули в ведомстве. Поделиться

В декабре Украина и ЕС подписали соглашение по использованию доходов от замороженных активов России. Этот механизм создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной, которая может достигать 45 млрд евро.

24 декабря Украина получила грант от США в размере 1 млрд. долларов. Впервые в государственный бюджет поступили денежные средства, обеспеченные доходами от замороженных активов РФ.